Djokovic hatte Tipps für Sinner - wie der ihn schlagen könne!

Wie Darren Cahill, der Coach von Jannik Sinner, erzählt, hat Novak Djokovic ihm vor ein paar Jahren entscheidende Hinweise für die Weiterentwicklung von Sinner gegeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.06.2025, 09:15 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Jannik Sinner in Wimbledon 2022

Einmal müssen wir noch zurück zu unserem Lieblingsstück der letzten Woche: dem Busch von Darren Cahill im Podcast „Served“ von Andy Roddick. Denn in diesem Gespräch hat der australische Star-Coach auch ausgeführt, welch grandioser Sportsmann Novak Djokovic ist. Dass der serbische Großmeister nachfolgenden Generationen gerne unter die Arme greift und gegriffen hat, ist ja bekannt. Jüngstes Beispiel dafür ist Hamad Medjedovic, aber auch Spielt wie Borna Coric hat Djokovic in früheren Jahren mit Ratschlägen versorgt. Dass er aber einem direkten Kontrahenten Tipps gibt, wie er denn besser werden und ihn schlagen könne - das ist nun wirklich bemerkenswert.

Passiert war Folgendes: 2022 in Wimbledon hatte Djokovic die ersten beiden Sätze gegen Jannik Sinner verloren, danach das Match aber doch noch recht sicher über die Ziellinie gebracht. Darren Cahill war da gerade an Bord des Teams Sinner gekommen. Und hat, wie er es bei Andy Roddick beschreibt, mal kurz bei Novak Djokovic angeklopft.

Sinner gewinnt fünf der letzten Matches gegen Djokovic

Er müsse nichts sagen, was er nicht weitergeben wolle, so Cahill damals zu Djokovic. Aber er, Cahill, sei neu bei Sinner und ihn würde die Einschätzung von Djokovic interessieren. Woraufhin Novak Djokovic das Spiel des Südtirolers in die Einzelteile zerlegte: Die Bälle wären zwar hart geschlagen, kämen aber alle gleich über das Netz. Es fehle an Variationen. Sinner käme nicht ans Netz. Und er würde den zweiten Aufschlag von ihm, also Djokovic, nicht attackieren.

Nun wird sich das ein erfahrener Trainer wie Darren Cahill schon auch so ungefähr gedacht haben. Aber: Wenn ein junger Spieler wie Jannik Sinner gesagt bekommt, dass diese ratschlage von einem Mann wie Novak Djokovic kommen, dann nimmt er die Hinweise gleich doppelt ernst.

Seit diesem Gespräch mit Cahill haben sich Sinner und Djokovic übrigens fünf Mal zu einem professionellen Tennismatch getroffen. Fünf dieser sieben Begegnungen hat Jannik Sinner gewonnen. Ob nur wegen der Ratschläge von Djokovic, sei dahingestellt. Geschadet haben diese aber sicherlich nicht.