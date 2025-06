Justin Engel: Rasensaison abgehakt, der Blick geht Richtung US Open

Justin Engel hat sich gestern mit einer soliden Leistung von den Mallorca Championships verabschiedet. Nun möchte er sich einen Platz in der Qualifikation für die US Open 2025 erspielen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.06.2025, 09:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Mallorca Championships / Sascha Feuster Justin Engel bei seiner letzten Rasenstation 2025 bei den Mallorca Championships

Jetzt kann man also einen Haken machen unter die erste Rasensaison von Justin Engel auf der ATP-Tour. Viertelfinale in Stuttgart, ein Sieg in der Qualifikation von HalleWestfalen, gestern das Erstrunden-Aus bei den Mallorca Championships gegen Learner Tien. Neben den wichtigen Punkten von den BOSS OPEN hat der deutsche Youngster vor allem auch Erfahrungen gesammelt. Die auf keinem Untergrund wichtiger sind als auf Rosen. Weil die gesamte Saison im besten Fall eben nur fünf Wochen dauert (die Teilnehmer des 250ers in Newport mögen diese Bemerkung verzeihen).

Vom Tempo her scheint Justin Engel jedenfalls mit all seinen Gegnern mithalten zu können. Auch mit einem Félix Auger-Aliassime, dem er in Stuttgart in der Runde der letzten acht unterlegen war. Dass nicht jeder Profi das Arsenal von Halle-Champion Alexander Bublik zur Verfügung hat - mit all den Schnittvarianten, dem Gefühl beim Volley, etc. - ist klar. Nachdem aber Coach Philipp Kohlschreiber ebenfalls ein hervorragender Rasenspieler war, darf man sich jetzt schon auf die Entwicklung von Engel in den kommenden Jahren freuen.

Engel knapp an den Top 200 dran

Zumal er bei den genannten Turnieren ja auch mit komplett unterschiedlichen Bedingungen zurecht kommen musste: In Stuttgart hatte man schon den Eindruck, dass der Ball etwas flacher absprang, in Halle herrschen durch das Stadion stets besondere Umstände. Und bei mehr als 30 Grad Celsius im Mallorca Country Club aufzuschlagen, bringt auch noch andere Herausforderungen mit sich. Und körperlich hat es gegen Tien ganz sicher nicht gehakt.

Das Ziel von Justin Engel, so hat man es der Übertragung bei Sky entnommen, ist ein Startplatz in der Qualifikation bei den US Open Ende dieses Sommers. Das ist keineswegs unrealistisch (im Live-Ranking liegt der 17-Jährige auf Platz 217) , weil man ja auch davon ausgehen darf, dass Engel in den kommenden Wochen vielleicht auch noch einmal auf der größeren Bühne eine Chance bekommt, Punkte zu sammeln. Allerdings nicht mehr auf sattem oder schon geschundenem Grün. Darauf muss Engel jetzt ein knappes Jahr warten.