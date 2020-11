ATP Finals 2020: Diego Schwartzman und die Horrorgruppe - "Sie spielen lieber in der Halle"

Diego Schwartzman wird am Montag gegen Novak Djokovic sein Debüt bei den ATP Finals geben. Ein Auftakt zu drei Partien, die sich der Argentinier gerne erspärt hätte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.11.2020, 00:34 Uhr

© Getty Images Diego Schwartzman gibt seine Premiere bei den ATP Finals

So ist das mit Wünschen: Manchmal gehen sie in Erfüllung und manchmal eben nicht. Bei Diego Schwartzman trat am Donnerstagabend der zweite Fall ein. Denn der Argentinier hatte sich im Vorfeld der ATP Finals eine Gruppe mit Rafael Nadal, Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas gewünscht.

Kommen sollte es bei der Auslosung jedoch anders, Schwartzman wird sich in der britischen Hauptstadt mit Novak Djokovic, Daniil Medvedev und Alexander Zverev messen - eine wahre Horrorgruppe also für den Mann aus Buenos Aires, der sich der Herausforderung aber naturgemäß stellen wird.

Noch kein Sieg gegen Djokovic

"Sie spielen lieber in der Halle als die Spieler der anderen Gruppe", begründete der 28-Jährige am Media Day seinen Wunsch. "Ich habe aber auch gesagt, dass jede Gruppe schwierig sein wird. Ich habe die andere Gruppe nur knapp verpasst, Rublev und ich waren ja ein "Paar". Sie haben mich gezogen und nicht ihn. Die Gruppe ist aber so, wie sie ist", wollte Schwartzman ob der Auslosung nicht den Kopf in den Sand stecken.

Denn der Weltranglistenneunte befindet sich seit geraumer Zeit in der Form seines Lebens und spielte sich unter anderem in Roland Garros bis ins Halbfinale vor. Etwas ein Monat später unterlag Schwartzman einige Kilometer weiter östlich Daniil Medvedev im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Paris-Bercy.

Die Bedingungen in London kommen dem Gaucho gemäß eigenen Angaben aber mehr entgegen als jene in der französischen Hauptstadt: "Die gute Sache ist, dass es hier etwas langsamer ist als in Paris. Ich mag das etwas mehr." Zudem spiele er derzeit "sehr gutes" Tennis und sei deshalb guter Dinge, in der "Gruppe Tokio 1970" für die eine oder andere Überraschung sorgen zu können.

Nicht nur eine Überraschung, sondern sogar eine kleine Sensation wäre ein Auftaktsieg Schwartzmans bei den ATP Finals. Der 28-Jährige bekommt es bei seinem Debüt in der O2-Arena mit Branchenprimus Novak Djokovic zu tun. Gegen den Serben konnte der Südamerikaner in fünf Duellen bislang noch nicht gewinnen.

Schwartzman glaubt an seine Chance

"Gegen 'Nole' muss man immer bei 100 Prozent sein. Es ist schwierig, taktisch besser als er zu sein. Man muss einfach auf den Court gehen und 100 Prozent geben. Wenn er nicht seinen besten Tag erwischt, wird man ein paar Möglichkeiten vorfinden. Dann bekommt er kein gutes Gefühl", so Schwartzman.

Hoffnung macht dem 28-Jährigen der Umstand, dass es auch für Djokovic die erste Partie bei den ATP Finals 2020 sein wird: "Das erste Match ist immer schwierig für alle Spieler." Leichte Partien gebe es beim Saisonfinale jedoch ohnehin keine: "Wir sind die acht besten Spieler der Tour in diesem Jahr. Jedes Match hier ist mehr als schwierig."

