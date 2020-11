ATP Finals 2020 live: Alexander Zverev vs Diego Schwartzman im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals am Mittwoch in seinem zweiten Gruppenspiel auf Diego Schwartzman - ab 15 Uhr live im TV und Livestream auf Sky und Sky Go sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann / Perform

zuletzt bearbeitet: 17.11.2020, 15:56 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Diego Schwartzman

Alexander Zverev war unzufrieden nach seinem ersten Auftritt in London - und das zurecht. Viel lief nicht zusammen in seinem Auftaktspiel gegen Daniil Medvedev, vor allem der Aufschlag hakte mal wieder; ein Break zu Beginn des Spies gab er unter anderem mit drei Doppelfehlern am Stück wieder ab, sieben Doppelfehler waren es am Ende, nur 21 Prozent der Punkte machte Zverev, wenn er über den zweiten Aufschlag gegen musste.

"Wenn ich so spiele, werde ich kein weiteres Match hier gewinnen", analysierte Zverev im Anschluss. Und gab sich pragmatisch: Die ATP Finals mit ihrem Gruppenmodus seien nun "wie ein ganz normales Turnier", so der Weltranglisten-Siebte. "Wenn ich verliere, fahre ich nach Hause." Auch wenn eine theoretische Chance auf ein Weiterkommen selbst bei einer Niederlage gegen Schwartzman bestehen könnte. Dann aber müsste Zverev gegen Novak Djokovic wohl glatt siegen. Und der hatte sich zum Auftakt gegen Schwartzman recht humorlos gegeben.

H2H zwischen Zverev und Schwartzman: 2:2

Gegen jenen Schwartzman geht s für Zverev nun eben im "Fast-alles-oder-nichts-Spiel". 2:2 steht's im direkten Vergleich der beiden, eine 6:1, 6:0-Klatsche gab's für Zverev beim ersten Aufeinandertreffen 2014 in Kitzbühel, Zverev war damals allerdings erst 17 Jahre alt. 2018 siegte er beim Indoor-Turnier in Paris, Schwartzman wiederum bei den US Open 2019, einem der schwächeren Auftritte Zverev in den vergangenen beiden Jahren.

Zuletzt standen sich beide in Köln gegenüber, im Endspiel - der Sieger: Zverev mit einem deutlichen 6:2, 6:1.

Wo kommt Zverev gegen Schwartzman?

Das Spiel zwischen Alexander Zverev ist ab 15 Uhr MEZ angesetzt, im TV überträgt Sky, via Livestream Sky und Sky Go. Und im Liveticker seid ihr bei uns dabei!