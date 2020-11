ATP Finals 2020 live: Stefanos Tsitsipas vs Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas trifft bei den ATP Finals 2020 am Dienstagabend ab 21 Uhr auf Andrey Rublev - das Match gibt's live im TV und Stream auf Sky sowie im Ticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2020, 21:12 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev

Ein Sieg ist fast schon Pflicht für die beiden Verlierer von Tag 1 - Tsitsipas war am Sonntag gegen Dominic Thiem nur zweiter Sieger, gewann aber immerhin einen Satz; Rublev hatte gegen Rafael Nadal keine Chance.

Im direkten Vergleich der beiden steht es 2:2: Tsitsipas siegte zuletzt bei den French Open in drei Sätzen, Rublev hatte zuvor in Hamburg triumphiert. Auch beiden Begegnungen auf Hartplatz haben beide gesplittet: Rublev gewann 2019 bei den US Open, Tsitsipas war bei den NextGen Finals 2018 siegreich gewesen.

Tsitsipas vs Rublev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev gibt es live ab 21 Uhr im TV und Livestream bei Sky und SkyGo.