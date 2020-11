ATP Finals: Dominic Thiem feiert Auftaktsieg über Tsitsipas

Dominic Thiem hat sich zum Auftakt der ATP Finals 2020 für seine Vorjahresfinalniederlage revanchiert. Thiem schlug Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (5), 4:6 und 6:3. (Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen!)

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.11.2020, 18:29 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Beide Spieler dominierten über Aufschlag und Vorhand, gerne auf die Rückhand des anderen, ebenfalls gerne mit einer guten Transition ans Netz. Tsitsipas war es aber, der mehr zu kämpfen hatte, einen Breakball beim 1:1 und zwei Stück beim 3:3 musste er abwehren, alle drei Male aber saß der Aufschlag, gefolgt von einem guten Angriff – Thiem konnte sich nichts vorwerfen.

Im Tiebreak aber dann Tsitsipas: Einen 3:5 machte Thiem nach einem spektakulären Ballwechsel mit einem Vorhand-cross-Passierschlag wett und besorgte sich mit zwei Assen den Satzball. Den verbaselte der Grieche: Er servierte zwar stark, Thiem bekam grade noch den Schläger ran, dann aber erwischte Tsitsipas eine eigentlich todsichere Vorhand kurz vorm Netz nur mit dem Rahmen und spielte sie in Thiems Lauf. Der lobbte geschickt und vollierte anschließend mit Übersicht gegen den Lauf, Tsitsipas‘ Lob flog ins Aus – zum Satzgewinn für den Lichtenwörther.

Tsitsipas kriegt nun den Schläger dran

Im zweiten Durchgang erwischte Tsitsipas dann den besseren Start. Ihm gelang das Break zum 2:1, nachdem Thiem nur halbherzig angegriffen hatte und Tsitsipas eine feine Vorhand die Linie entlang ziehen konnte. Auffällig war, dass „Tsitsi“ nun mehr Returns in Feld brachte. In Satz 1 hatte Thiem noch 91 Prozent seiner Punkte nach dem ersten Service gemacht, im zweiten „nur“ noch 67 Prozent. Tsitsipas unterliefen im gesamten Durchgang zudem nur vier Fehler ohne Not.

Thiem feuert die Vorhand

Thiem aber ließ sich nicht beeindrucken und setzte seine Vorhand unter Feuer – schnell hieß es 3:0 für den Weltranglistendritten, sechs Vorhandwinner waren bis dahin dabei. Beim Breakball für Tsitsipas zum 2:3-Anschluss hatte Thiem Glück, dass eine entschlossene Rückhand seines Gegners die Linie entlang nur den halben Weg fand und an der Netzkante hängenblieb. Thiem brauchte dann zwar sechs Spielbälle, letztlich aber schaffte er das 4:1 - die Vorentscheidung.

37 Winner gelangen Thiem insgesamt im Verlaufe des Matches, verrückte 17 davon im dritten Satz.

"Es war ein sehr hartes Match, wir haben beide stark serviert, es sind sehr schnelle Bedingungen hier", so Thiem, der auch auf die Besonderheit der Finals hinwies: "Man kann sich's nicht leisten, mal langsam anzufangen. Es sind nur Topspieler hier." Er sei nun zum vierten Mal dabei und wisse um die Wichtigkeit eines guten Beginns in das Turnier. "Den hatte ich nun."

Am Abend trifft Rafael Nadal im zweiten Gruppenspiel auf Andrey Rublev (ab 21 Uhr im Liveticker). Der Sieger der Partie wird dann am Dienstag auf Dominic Thiem treffen.

