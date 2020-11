ATP Finals 2020: Novak Djokovic startet mit Zwei-Satz-Erfolg über Diego Schwartzman

Novak Djokovic ist mit einem souveränen Sieg in die ATP Finals 2020 gestartet. Der Weltranglistenerste schlug Diego Schwartzman mit 6:3 und 6:2.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.11.2020, 16:38 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ließ gegen Diego Schwartzman nichts anbrennen

Wirklich zufrieden hatte sich Diego Schwartzman nach der Auslosung mit seiner Gruppe nicht gezeigt, anzumerken war dem Argentinier bei seinem ATP-Finals-Debüt davon zunächst aber nichts. Schwatzman nahm dem Weltranglistenersten Novak Djokovic gleich einmal den Aufschlag zum 2:1 ab und schien sich in der Londoner O2-Arena äußerst wohlzufühlen.

Doch wie so oft in seiner Karriere schlug Djokovic sofort zurück und nahm seinem Gegenüber so den Wind aus den Segeln. Schwartzman hielt zwar nach wie vor gut mit, wirkliche Chance hatte der 28-Jährige aber ab Mitte des ersten Satzes keine mehr. Der Argentinier musste sein Service zum 3:5 abgeben, Djokovic servierte in weiterer Folge sicher zum 6:3 aus.

Djokovic dominiert zweiten Satz

In derselben Tonart ging es in Durchgang Nummer zwei weiter: Der Weltranglistenerste zeigte weiterhin äußerst solides Tennis, durchbrach Schwartzmans Aufschlag gleich im ersten Game und ließ bei eigenem Service gar nichts mehr zu. Mit einem weiteren Break zum 4:1 stellte der 33-Jährige die Weichen endgültig Richtung Sieg.

Nur drei Spiele später war ebenjener auch eingefahren: Djokovic fixierte nach etwas mehr als 75 Minuten den deutlichen 6:3 und 6:2-Auftakerfolg über Diego Schwartzman. "Ich denke, dass der Beginn nicht so großartig war. Ich habe dann aber sofort das Rebreak geschafft. Es war ein enges Match bis zum Break zum 5:3. Im zweiten Satz habe ich etwas freier durchgeschwungen und dann besser gespielt", meinte Djokovic nach der Partie.

Durch den sechsten Erfolg im sechsten Aufeinandertreffen der beiden setzte sich Djokovic vor dem Abendmatch zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev (ab 21:00 Uhr MEZ live im Tennisnet-Ticker) an die Spitze der "Gruppe Tokio 1970". Der Serbe trifft am Mittwoch auf den Gewinner der Night-Session-Partie, Schwartzman auf den Verlierer.

