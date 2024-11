ATP Finals: Alexander Zverev erst am Montagabend im Einsatz

Alexander Zverev wird seine erste Partie bei den ATP Finals gegen Andrey Rublev erst am Montagabend absolvieren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.11.2024, 19:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev trifft am Montag auf Andrey Rublev

Seit Donnerstagmittag steht fest, dass Alexander Zverev seine Auftaktpartie bei den ATP Finals in Turin gegen Andrey Rublev bestreiten wird. Wenige Stunden nach der Auslosung gab die ATP dann auch die Spielpläne für die ersten beiden Tage bekannt - und legte die erste Begegnung des Deutschen auf Montagabend.

Ab 20:30 Uhr wird Zverev in der italienischen Metropole um seinen ersten Sieg beim diesjährigen Jahresabschlussturnier der acht saisonbesten Profis spielen. Im direkten Vergleich mit dem Russen liegt der Weltranglistenzweite, der zuletzt das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris für sich entscheiden konnte, mit 6:3 voran.

Neben Rublev bekommt es Zverev in der “John-Newcombe-Gruppe” mit Carlos Alcaraz und Casper Ruud zu tun. Diese beiden treffen am Montag in der Nachmittagssession um 14:00 Uhr aufeinander.

Das erste Einzelmatch der ATP Finals 2024 werden indes Daniil Medvedev und Taylor Fritz am Sonntag um 14:00 bestreiten. Ab 20:30 steigt mit Jannik Sinner dann der Titelfavorit ins Geschehen ein: Der Weltranglistenerste bekommt es in seiner ersten Partie mit dem Australier Alex de Minaur zu tun.

Der Spielplan bei den ATP Finals