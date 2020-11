ATP Finals: Das ist für die Bubble in London geplant

Am Sonntag geht's los, das finale Turnier des Jahres. Doch wie sehen die ATP Finals aus im Corona-Jahr 2020?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.11.2020, 12:20 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Der fünffache Champ Novak Djokovic, Rafael Nadal, Vorjahresfinalist Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas, 2018er-Sieger Alexander Zverev sowie die Neulinge Andrey Rublev und Diego Schwartzman: Das sind sie, die acht Teilnehmer der diesjährigen ATP Finals in London (15. bis 22. November 2020).

Die großen Fragen: Kann Djokovic auf Roger Federer (mit sechs Titeln) aufschließen? Holt Rafael Nadal zum ersten Mal den Sieg? Hat sich Dominic Thiem von seiner Fußverletzung erholt - und Alexander Zverev von seinen Oberschenkelschmerzen? Und wie schlagen sich Andrey Rublev und Diego Schwartzman bei ihrer Premiere?

Klar ist: Alles wird anders in 2020. Zuschauer in der o2-Arena? Gibt's wegen der Coronakrise keine, die 20.000 Plätze werden größtenteils leer bleiben. Wie das spanische Portal marca.com berichtet, sollen drei Teammitglieder pro Teilnehmer erlaubt sein. Und es soll, im Gegensatz zu einigen Turnieren zuletzt, wieder eine "echte" Bubble geben. Mahlzeiten und Co. müssen in der o2-Arena oder im Hotel eingenommen werden. Sollte ein Spieler ausbrechen, würde er disqualifiziert. Auch auf Linienrichter wird verzichtet, stattdessen soll das Hawk-Eye live für Entscheidungen sorgen, wie schon beim Cincinnati-Turnier und auf den Außenplätzen der US Open.

Ehre für die Bryan-Brothers

Die COVID-19-Tests: Müssen bis zum Donnerstag, 12 Uhr durchgeführt sein, die Spieler planen daher, am Dienstag oder Mittwoch in London anzukommen. Bis zum negativen Ergebnis des PCR-Tests müssen sie in ihren Zimmern bleiben.

Während der Austragung hingegen sollen keine Tests notwendig sein, es sei denn, ein Spieler würde Corona-Symptome zeigen.

Ach ja: Zum Jubiläum - es ist die 50. Auflage der Finals - haben sich die Veranstalter auch die entsprechenden Gruppennamen ausgedacht: So wird Novak Djokovic die "Group Tokyo 1970" anführen, Rafael Nadal die "Group London 2020".

Im Doppel wird das Karriereende der Bryan-Brothers geehrt: Mate Pavic und Bruno Soares führen die "Group Bob Bryan" an, Rajeev Ram und Joe Salisbury die "Group Mike Bryan".