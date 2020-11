Verletzungssorgen bei Alexander Zverev? - "Ich habe komische Schmerzen im Oberschenkel"

Nach der Niederlage im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy hat Alexander Zverev offenbar mit leichten Verletzungproblemen zu kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.11.2020, 19:31 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen

Eigentlich hätte Alexander Zverev trotz der Finalniederlage gegen Daniil Medvedev voller Freude auf das Turnier in Paris-Bercy zurückblicken dürfen: Der Deutsche ließ sich von den Anschuldigungen seiner Ex-Freundin Olga Sharypova nicht aus der Ruhe bringen, zeigte in der französischen Hauptstadt teils sensationelle Leistungen und schlug auf dem Weg ins Endspiel unter anderem Rafael Nadal.

Auch im Finale selbst spielte Zverev alles andere als schlecht, ab Mitte des zweiten Satzes schien den 23-Jährigen aber etwas die Kraft zu verlassen. Dementsprechend hatte der Weltranglistensiebente im dritten Durchgang nicht mehr allzu viel entgegenzusetzten.

Zverev führte dies vor allem auf die Drei-Stunden-Schlacht gegen Adrian Mannarino zurück, doch auch der Oberschenkel machte dem gebürtigen Hamburger einen Strich durch die Rechnung: "Ich habe irgendwie komische Schmerzen im Oberschenkel. Ich weiß nicht, was es ist. Da muss ich schauen. Es hat sich am Ende nicht gut angefühlt." Grund für die Niederlage sei diese Verletzung jedoch keiner gewesen: "Ich war auch müde."

Zverev schon seit Montag in London

Was das für die am Sonntag startendenen ATP Finals in London bedeutet, beantwortete der 13-fache ATP-Titelträger auf tennisnet-Nachfrage nicht. Einem Antreten dürfte aber trotz der kleinen Verletzungssorgen wohl nichts im Wege stehen. "Ich freue mich auf London, die ATP Finals sind ein ganz spezielles Turnier für mich", so Zverev, der bereits seit Montag in der britischen Hauptstadt weilt.

Während hinter der Fitness also zumindest kleine Fragezeichen stehen, läuft bei Zverev spielerisch derzeit einiges zusammen: "Ich denke, ich bin seit der Wiederaufnahme der Tour auf einem guten Weg und spiele gutes Tennis. Klar ist für den Deutschen nach der Finalniederlage in Paris aber auch: "Ich bin jemand, der gerne Titel gewinnt." Am besten schon in London.