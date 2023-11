ATP Finals: Djokovic schlägt Hurkacz - und muss zittern

Novak Djokovic hat einen Zwei-Satz-Erfolg gegen Hubert Hurkacz gebraucht, um sich einen Halbfinalplatz bei den ATP Finals zu sichern. Dieses Ziel hat der Weltranglisten-Erste nicht erreicht. Und ist nun auf die Hilfe von Jannik Sinner angewiesen. Der Lokalmatador steht bereits in der Vorschlussrunde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 17:00 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Donnerstag in Turin

Wer mit einer 6:0-Bilanz gegen einen bestimmten Kontrahenten in ein Match startet, muss sich ja zwei Fragen stellen: Reißt nicht irgendwann jede Serie? Und aber auch: Wenn doch, warum sollte die Serie gerade heute reißen? Nun: Die Weste von Novak Djokovic gegen Hubert Hurkacz bleibt weiter blütenweiß. Ganz zufrieden kann Djokovic mit dem 7:6 (1), 4:6 und 6:1 aber nicht sein. Denn nun ist er auf fremde Hilfe angewiesen, will er noch ins Halbfinale kommen.

Dass der erste Satz auf dem schnellen Geläuf in Turin in ein Tiebreak gehen würde, war keine Überraschung. Dass sich Djokovic diesen gegen den aufschlagstarken Hurkacz so eindeutig aber mit 7:1 holen würde, schon. Das Momentum war nun auf der Seite des Weltranglisten-Ersten und Titelverteidigers in Turin. Sollte man meinen. Denn wie aus dem Nichts gelang Hurkacz in Durchgang zwei zum 3:2. Beim Stand von 4:3 wehrte Hurkacz zwei Breakbälle von Djokovic mit Assen ab. Und servierte anschließend zum 6:4 aus.

Wenn Rune gewinnt, ist Djokovic draußen

In der Entscheidung war es dann Novak Djokovic, der mit dem Break zum 3:1 den ersten Stich machte. Diesen Vorteil ließ sich Djokovic nicht mehr nehmen. Und legte mit dem nächsten Break zum 5:1 nach. Nach einer Spielzeit von 2:05 Stunden war die erste Einzel-Partie des Tages beendet.

Der Satzverlust gegen Hurkacz bedeutete aber auch: Jannik Sinner steht sicher im Halbfinale der ATP Finals 2023. Und Novak Djokovic muss darauf hoffen, dass der Italiener gegen Holger Rune (ab 21 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) nicht verliert. Sollte Rune in zwei Sätzen gewinnen, holt er auch den Gruppensieg. Gewinnt Rune in drei Durchgängen, hat Sinner die Nase in der Gruppe vorne. Bei jedem Sieg von Jannik Sinner ist Djokovic weiter.

