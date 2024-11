ATP Finals: Fritz schlägt de Minaur, Sinner fix im Halbfinale

Taylor Fritz hat bei den ATP Finals in Turin Alex de Minaur mit 5:7, 6:4 und 6:3 besiegt. Damit steht der US-Amerikaner mit einem Bein im Halbfinale. Und Jannik Sinner schon mit beiden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2024, 16:38 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz steht in Turin mit einem Bein im Halbfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Ein Szenario gibt es noch, in dem Taylor Fritz nicht das Halbfinale der ATP Finals 2024 in Turin erreichen könnte. Und as würde eintreten, wenn Daniil Medvedev in zwei Sätzen gegen Jannik Sinner gewänne. Nach den letzten Leistungen von Medvedev, gerade gegen den Branchenprimus aus Italien, scheint dies aber sehr unwahrscheinlich. Auch wenn es für Sinner um eigentlich nichts mehr geht - denn nach dem Satzgewinn von de Minaur hatte der Lokalmatador sein Halbfinal-Ticket schon sicher.

Allerdings wird Sinner vor heimischen Publikum die Zügel sicher nicht schleifen lassen. Schließlich geht es ja auch darum, die Gruppe zu gewinnen. Und so mit ein mögliches Halbfinale gegen wohl Alexander Zverev zu vermeiden. Der Deutsche muss zwar erst morgen gegen Carlos Alcaraz ran, hat bislang aber neben Sinner den besten Eindruck in Turin hinterlassen.

Fritz ist indes wohl der einzige Spieler, der sich vor einem Treffen mit Zverev nicht wesentlich scheut. Denn der US-Amerikaner hat gegen Zverev in Wimbledon und bei den US Open gewonnen - und auch noch beim Laver Cup in Berlin.

