ATP Finals: Jannik Sinner schlägt erstmals Novak Djokovic!

Lokalmatador Jannik Sinner hat bei den ATP Finals auch sein zweites Gruppenmatch gewonnen: In einem Late-Night-Finish schlug er den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in drei umkämpften Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.11.2023, 00:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner

Der Italiener siegte mit 7:5, 6:7 (5) und 7:6 (2) gegen Djokovic, nach 3 Stunden und 9 Minuten Spielzeit. Djokovic war zuletzt seit 19 Matches ungeschlagen, seit dem verlorenen Wimbledonfinale gegen Carlos Alcaraz im Juli. Auch seine bisherigen drei Partien gegen Sinner hatte er allesamt gewonnen. Nun aber schlug der Südtiroler erstmals zu - und bestätigte den starken Eindruck aus seinem ersten Gruppensieg über Stefanos Tsitsipas vom Sonntag.

Lange war alles in der Reihe gewesen in Durchgang eins: Je einen Breakball hatten beide Akteure, beim 5:5 aber nutzte Djokovic ein 40:0 nicht, Sinner machte neun Punkte am Stück zur Satzführung. Im zweiten Satz hatte der Italiener im Tiebreak die Nase vorn, aber brachte zu wenig erste Aufschläge ins Feld (was er nach dem Match auch anführte) - Djokovic kam zurück.

In der Entscheidung dann ein fantastisches Returnspiel von Sinner mit einem krachenden Vorhand-Return zum Break und 4:2. Aber, man kennt es: Djokovic blieb dran, holte sich den Aufschlag zurück. Im Tiebreak dann zog Sinner mit 5:0 davon und ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen.

ATP Finals: Sinner und Djokovic mit besten Halbfinal-Karten

Für die sichere Qualifikation fürs Halbfinale reicht dies allerdings noch nicht, dafür hätte Sinner in zwei Sätzen gewinnen müssen. Er trifft am Donnerstag auf Holger Rune, Djokovic wird dann gegen Ersatzmann Hubert Hurkacz spielen. Sinner und Djokovic haben dabei allerdings die besten Karten.

"Ich bin selbstbewusster in bestimmten Momenten des Matches", verwies Sinner auf seinen positiven Prozess der letzten Zeit. "Es war ein Match auf hohem Level." Der Sieg bedeute ihm natürlich sehr viel. "Es war ein sehr taktisches Spiel und ich bin natürlich sehr happy über den Sieg."

Wie eng es war, zeigt auch ein Blick auf die Punkte: Hier hatten Sinner und Djokovic beide jeweils 109 Stück auf dem Zettel.

Zverev am Mittwochabend dran

Im ersten (Doppel)-Match der Abend-Session hatten Marcel Granollers und Horacio Zeballos mit 6:4, 6:4 gegen das Duo Dodig/Krajicek gesiegt und ihren Einzug ins Halbfinale fix gemacht.

Am Nachmittag hatte Holger Rune von der schnellen Aufgabe von Stefanos Tsitsipas profitiert.

Am Mittwoch auf dem Programm im Einzel: Carlos Alcaraz gegen Andrey Rublev (ab 15 Uhr) und Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev (ab 21 Uhr)