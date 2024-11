ATP Finals: Jannik Sinner spürt das Besondere

Am Sonntag startet Jannik Sinner in die ATP Finals 2024. Der Standort ist für den Italiener perfekt. In Turin geht es vor heimischen Publikum in die Duelle mit den Besten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.11.2024, 14:32 Uhr

Jannik Sinner geht mit Vorfreude in die ATP Finals 2024.

Für Jannik Sinner haben die ATP Finals eine hohe Bedeutung. Nicht ungewöhnlich, da auch die anderen Akteure die zusätzlichen Punkte und das satte Preisgeld gerne zum Ende des Jahres mitnehmen.

Doch für den Italiener ist der Standort Turin als Lokalmatador umso wichtiger. Die Unterstützung des Publikums in seiner ganzen Breite ist für jedes Match sicher.

„Viele Dinge machen das Turnier besonders“, sagte Jannik Sinner vorab. „Natürlich auch als Italiener in Italien zu spielen.“ Es wird der dritte Auftritt des Weltranglistenersten in Turin sein.

Sinner gewann 2019 die NextGen Finals

Und sogar der erste heimische Auftritt in 2024. Das Turnier in Rom verpasste der 23-Jährige. Der erste ATP-Titel auf heimischen Boden soll nun Wirklichkeit werden.

Im vergangenen Jahr war Sinner bereits nahe dran. Unterlag im Endspiel der Finals Novak Djokovic und durfte den großen Siegerpokal lediglich mit gebotenem Abstand bewundern.

Neben zwei Challenger-Titeln auf italienischem Geläuf, gewann der damals 18-Jährige im Jahr 2019 die ATP NextGen Finals in der Heimat. Mailand war der Austragungsort des Spektakels, welches Sinner im Endspiel gegen Alex de Minaur gewinnen konnte.

Es ist also Zeit für den Coup in der Heimat. Welche Saison wäre sportlich besser geeignet als diese?