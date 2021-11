ATP Finals live: Daniil Medvedev vs Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev (ATP-Nr. 2) trifft in seinem letzten Gruppenspiel auf Ersatzmann Jannik Sinner (ATP-Nr. 11). Das Spiel gibt's ab 21 Uhr live im TV und Livestream auf Sky sowie im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.11.2021, 19:26 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev, Jannik Sinner

Medvedev ist bereits fürs Halbfinale qualifiziert, Jannik Sinner als Ersatzmann für Matteo Berrettini am Start. Er feierte zwar am Dienstag gegen Hubert Hurkacz direkt einen Sieg, hat aber nach dem Sieg von Alexander Zverev gegen Hurkacz am Nachmittag keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Es handelt sich damit um einen "Dead Rubber".

Medvedev führt gegen Sinner im H2H

Im direkten Vergleich der beiden führt Medvedev mit 2:0 - beide Begegnungen fanden in Marseille statt, 2020 siegte Medvedev mit 1:6, 6:1, 6:2; 2021 mit 6:2, 6:4.

Medvedev vs. Sinner - wo es einen Livestream gibt

