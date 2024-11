ATP Finals live: Jannik Sinner vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Taylor Fritz treffen bei den ATP Finals 2024 in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2024, 07:52 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Taylor Fritz sind in Turin gut gestartet

Und so steht also die Neuauflage des US-Open-Endspiels 2024 an. Dass es so kommen würde, war nach der Gruppenauslosung natürlich klar. Nachdem Sinner und Fritz ihre Auftaktmatches aber jeweils souverän für sich entscheiden konnten, geht es heute bereits um den vorzeitigen Einzug in das Halbfinale.

Als Favorit startet sicherlich Jannik Sinner, auch wenn der Lokalmatador gegen Alex de Minaur mit leichten Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Taylor Fritz wiederum konnte gegen Daniil Medvedev vor allem auch in der Defensive überzeugen. Gegen Sinner, der ihm im Endspiel von Flushing Meadows keine Chance ließ, muss es aber auch in der Offensive klappen.

Sinner vs. Fritz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Taylor Fritz gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

In der Nachmittagspartie geht es für Daniil Medvedev und Alex de Minaur dagegen schon um die letzte Chance, sich doch noch für die Vorschlussrunde zu qualifizieren.

Hier das Tableau in Turin