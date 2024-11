ATP Finals: Sinner lässt gegen de Minaur nichts anbrennen

Jannik Sinner ist mit einem 6:3 und 6:4 gegen Alex de Minaur in die ATP Finals 2024 gestartet. Am Dienstag geht es für den Weltranglisten-Ersten gegen Taylor Fritz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2024, 22:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner am Sonntag in Turin

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die gute Nachricht für Alex de Minaur ist ja folgende: Der Australier dürfte das Schlimmste mit seinem allerersten Auftritt bei den ATP Finals schon überstanden haben. Denn ab sofort kann es nur noch einfacher werden. Schließlich musste der “Demon” gleich gegen Lokalmatador und Topfavorit Jannik Sinner ran. Und wie schon in den sieben Partien zuvor hatte de Minaur auch diesmal keinen Auftrag, verlor mit 3:6 und 4:6.

Dabei ging es eigentlich gut los. Denn de Minaur holte sich das Break zum 2:1 im ersten Satz. Musste diesen Vorteil aber gleich wieder abgeben.Sinner ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, legte nach dem Rebreak zum 2:2 ein weiteres zum 4:2 nach. Der Rest war dann Routine für die Nummer eins der Welt.

Sinner am Dienstag gegen Fritz

Anfang des zweiten Satzes gab es einen Schreckmoment: Das Match musste für knapp fünf Minuten unterbrochen werden, weil ein Fan auf der Tribüne gesundheitliche Probleme hatte. Zu jenem Zeitpunkt stand es 2:2 und 0:40 aus Sicht von de Minaur, der nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs alle drei Breakbälle abwehrte. Den vierten schnappte sich aber Sinner. Und ließ danach kein Comeback mehr zu.

Im ersten Einzel-Match der Finals 2024 hatte Taylor Fritz gegen Daniil Medvedev mit 6:4 und 6:3 gewonnen. Damit kommt es am Dienstag zum Treffen zwischen Fritz und Snner, also einer Neuauflage des Endspiels der US Open 2024. De Minaur und Medvedev kämpfen dann schon um die letzte Chance auf einen Halbfinalplatz.

Hier das Tableau in Turin