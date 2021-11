ATP Finals: Medvedev schlägt Zverev in drei Sätzen

Alexander Zverev hat zum fünften Mal in Folge gegen Daniil Medvedev verloren. Der Deutsche unterlag im zweiten Match der Gruppenphase bei den ATP Finals mit 3:6, 7:6 (3) und 6:7 (6).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.11.2021, 16:58 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev in Turin

Hier der Liveticker zum Nachlesen.

Das Match begann nach dem Gusto von Daniil Medvedev: Der Titelverteidiger, der im vergangenen Jahr in London Dominic Thiem im Endspiel bezwungen hatte, wehrte bei eigenem Aufschlag zwei Breakchancen von Zverev ab, holte sich das Service seines Gegners zum 2:0. Medvedev blieb von Beginn an in den längeren Ballwechseln eher erfolgreich, Zverev musste sich vor allem auf seinen ersten Aufschlag verlassen. Chancen auf ein Comeback ließ Medvedev nicht mehr zu, nach 37 Minuten Spielzeit war der erste Satz Geschichte.

Zverev wirkte in der Frühphase zwar etwas frischer als beim letzten Aufeinandertreffen mit Medvedev im Halbfinale von Paris-Bercy, aber dennoch weit entfernt von jener Form, die ihn im Sommer 2021 ausgezeichnet hatte.

Durchgang zwei startete mit einem langen Aufschlagspiel von Zverev, in dem der Deutsche zwei Breakchancen abwehren konnte. Die erste Parade begleitete Zverev mit dem ersten emotionalen Ausbruch im Match. Beim Stand von 3:3 gab es die nächste Chance für Medvedev, Zverev wehrte aggressiv ab. Ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Und da leistete sich der Olympiasieger von Tokio gleich einen eher leichten Volleyfehler. Schaffte aber umgehend den Ausgleich zum 1:1. Dann griff das Hawkeye ein - und bescherte Medvedev einen Fußfehler per Videobeweis, der Russe war nicht happy. Bei 4:2 für Zverev wurden die Seiten gewechselt, der Champion von 2018 ließ sich den Vorteil nicht mehr nehmen.

Berrettini oder Sinner?

In der Entscheidung ging es mit dem Aufschlag bis zu 5:5 - dann erarbeitete sich Zverev einen Breakball. Der Return des Deutschen landete um Haaresbreite im Aus. Wieder musste ein Tiebreak herhalten. Diesmal begann Zverev mit einem Mini-Break, Medvedev konterte zum 1:2. Aber Zverev legte gleich nach, wechselte wieder mit der 4:2-Führung die Seiten. Indes: Medvedev gewann drei Punkte in Folge, führte plötzlich mit 5:4. Es folgte ein Fehler des Deutschen. Den ersten Matchball von Medvedev wehrte Zverev mit einem Ass ab, den zweiten mit einem Passierball, nachdem Medvedev eine Aufschlag-Volley-Variante wählte. Die dritte Chance nutzte aber Medvedev.

Vor dem Treffen in Turin hatte Daniil Medvedev die jüngsten vier Begegnungen mit Zverev für sich entschieden. Insgesamt steht es im Head-to-Head nun 6:5 für den Mann aus Moskau.

Die zweite Partie des Tages bestreiten programmgemäß Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz. Hinter dem Antreten des Italieners steht nach der Aufgabe gegen Alexander Zverev allerdings ein Fragezeichen. Ersatzmann wäre Berrettinis Landsmann Jannik Sinner.