ATP Finals Turin: Alexander Zverev startet mit Sieg über Shelton

Für Alexander Zverev ist der Auftakt bei den ATP Finals in Turin erfolgreich verlaufen. Der 28-Jährige bezwang zum Auftakt Ben Shelton nach größtenteils starker Leistung mit 6:3 und 7:6 (6).

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.11.2025, 22:42 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch in Turin gewonnen.

Der Deutsche erspielte sich beim Stand von 2:2 die ersten drei Breakchancen des Matches und nutzte gleich die erste davon, nachdem ein viel zu lange geratener Dropshot Sheltons zur leichten Beute wurde.

Bei eigenem Aufschlag agierte der Hamburger im ersten Satz auf allerhöchstem Niveau. Insgesamt brachte Zverev 15 seiner 17 ersten Aufschläge ins Feld und gab überhaupt nur einen Punkt bei eigenem Service ab. Shelton wiederum musste zu oft über den zweiten Aufschlag und agierte auch sonst zu fehlerhaft. So sicherte sich der Deutsche nach einem neuerlichen Break und nur 21 Minuten Spielzeit den ersten Satz souverän mit 6:3.

Zweiter Satz weitaus umkämpfter

Zu Beginn des zweiten Satzes bekam Shelton zum ersten Mal zumindest etwas Zugriff bei Aufschlag des Deutschen - zu mehr als einem aussichtsreichen 15:30 reichte es jedoch auch hier nicht. Zverev konnte zwar seine unglaubliche Aufschlagquote aus dem ersten Satz nicht ganz halten, blieb aber auch von der Grundlinie zunächst der weitaus stabilere Akteur.

Shelton wiederum unterliefen weiterhin zahlreiche Fehler und so kam Zverev auch in Satz zwei zu den ersten beiden Breakchancen, die der ATP Finals-Debütant jedoch mit einem starken Rückhand-Volley und einem Aufschlagwinner parieren konnte. Der US-Amerikaner suchte in dieser Phase immer wieder sein Heil am Netz, was allerdings nur bedingt funktionierte. Trotzdem stellte der 23-Jährige mit viel Krampf auf 2:2.

Dies schien Shelton sichtlich Auftrieb zu geben, doch auch ein 0:30 im darauffolgenden Spiel brachte Zverev bei eigenem Service nicht aus der Ruhe. Wenig später sorgte der US-Amerikaner für ein Raunen im Publikum, als er seinen ganzen Frust über den bisherigen Spielverlauf in eine Vorhand legte, die laut Messung unglaubliche 187 km/h schnell war.

Shelton zeigt Nerven

In der Folge ließ keiner der beiden Spieler mehr eine Breakchance zu - es ging in den Tiebreak. In diesem agierte Shelton plötzlich wie aufgezogen, ging mit zwei Minibreaks 4:0 in Führung und hatte bei 6:3 zwei Satzbälle bei eigenem Service. Beim ersten saß ein Rückhand-Return von Zverev, beim zweiten unterlief dem US-Amerikaner ein katastrophaler Vorhandfehler. Beim dritten Satzball zitterte Zverev zwar einen zweiten Aufschlag ins Feld und agierte etwas zu passiv, Shelton zeigte jedoch mit einem weiteren leichten Vorhandfehler Nerven.

Mit einem starken Aufschlag holte sich Zverev den ersten Matchball und Shelton ließ einen finalen unerzwungenen Fehler zum 8:6 aus Sicht des Deutschen folgen.

Im Head-to-Head mit dem US-Amerikaner erhöhte der zweifache ATP Finals-Sieger somit auf 5:0. "Ich bin geduldig geblieben und habe die Dinge gut gemacht, die ich kontrollieren konnte. Ich bin sehr glücklich über den Sieg", sagte Zverev nach dem Match: "Ich liebe es einfach, hier in Turin zu spielen."

Nächster Gegner Zverevs in der "Gruppe Björn Borg" wird am Dienstag Felix Auger-Aliassime sein. Der Kanadier muss aber zunächst noch am Montag sein Auftaktmatch gegen Titelverteidiger Jannik Sinner bestreiten.

