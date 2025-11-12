ATP-Finals Turin: Auger-Aliassime ringt Shelton nieder

Im Duell der Auftakt-Verlierer besiegte der Kanadier Felix Auger-Aliassime im zweiten Vorrundenspiel bei den ATP-Finals den US-Amerikaner Ben Shelton mit einer deutlichen Leistungssteigerung in drei Sätzen und feiert damit seinen ersten Sieg bei der diesjährigen Ausgabe in Turin.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 17:06 Uhr

© Getty images Mit einem Comeback-Erfolg gegen Ben Shelton konnte Felix Auger-Aliassime bei den ATP-Finals in Turin seinen ersten Sieg einfahren.

Etwas angeschlagen, dafür mit dem Wissen um den Sieg im einzig direkten Duell bei den French Open im vergangenen Jahr, ging der Kanadier Felix Auger-Aliassime in seine zweite Begegnung in der Gruppe „Bjorn Borg“ gegen den US-Amerikaner Ben Shelton, nachdem beide Spieler ihr erstes Match bei den ATP-Finals in Turin verloren geben mussten.

Zu Beginn der Partie war es Shelton, der agiler wirkte, während sich bei Auger-Aliassime mehrere vermeidbare Fehler einschlichen. Mit einem offensiven Vorhand-Return packte der US-Amerikaner im vierten Spiel bei seiner ersten Break-Möglichkeit konsequent zu und transportierte den Vorsprung mit seinem aggressiven Spiel zur 5:2-Führung. Als er nach zwischenzeitlicher Verkürzung zum Gewinn des ersten Satzes servierte, beging der 23-Jährige jedoch selbst zu viele Eigenfehler und musste sein Aufschlagspiel abgeben. Dennoch verlieh das Break dem 25-jährigen Auger-Aliassime nicht die erhoffte Sicherheit, der direkt im Anschluss sein Service erneut und damit den ersten Durchgang abgeben musste.

Im zweiten Akt fand Auger-Aliassime besser seinen Rhythmus, konnte die Ballwechsel länger gestalten und seinen Gegner somit etwas mehr an der Grundlinie halten. Lediglich im achten Spiel musste er die einzige Break-Möglichkeit im Durchgang abwehren. Im Tiebreak erspielte sich der kanadische Davis-Cup-Sieger eine schnelle Führung, wobei Shelton beim Ballwechsel zum 2:5 zu Sturz kam. Dennoch rappelte sich der US-Youngster wieder auf, konnte drei Satzbälle abwehren, ehe er mit einem Doppelfehler den Verlust des Durchgangs endgültig besiegelte.

Der Entscheidungs-Satz startete ausgeglichen mit souveränen Aufschlagspielen, ehe sich Auger-Aliassime im vierten Spiel zwei laufende Break-Möglichkeiten erarbeitete, diese aber nicht nutzen konnte. Als Shelton beim Stand von 5:6 gegen den Matchverlust servierte, erkämpfte sich der Kanadier mehrere Matchbälle, wovon er den dritten mit einer druckvollen Vorhand nach einer intensiven Rallye zum 4:6, 7:6 (7), 7:5-Erfolg nach 2:26 Stunden verwerten konnte.

Im On-Court-Interview kommentierte der Weltranglisten-8.: „Zu Beginn der Begegnung habe ich mich nicht so gut gefühlt und Ben hat da richtig gut gespielt. Im weiteren Verlauf bin ich aber immer besser ins Spiel gekommen und konnte die Rallyes mehr und mehr für mich entscheiden. Körperlich fühle ich sehr gut erholt, da mein Team nach dem ersten Match grandiose Arbeit geleistet hat.“

Im letzten Gruppenspiel trifft Shelton auf den Südtiroler Jannik Sinner, während Auger-Aliassime dem Hamburger Alexander Zverev gegenüberstehen wird.

