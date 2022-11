ATP Finals: Welche Chancen hat Talyor Fritz gegen Novak Djokovic?

Wenn es nach einer bestimmten Statistik geht, hat Taylor Fritz im Halbfinale der ATP Finals in Turin ausgezeichnete Chancen Novak Djokovic zu besiegen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.11.2022, 15:23 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz freut sich auf das Duell mit dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten

Das erste Halbfinale der ATP Finals 2022 steht seit gestern Nacht fest: Talyor Fritz wird Novak Djokovic zum Duell fordern. Während der US-Amerikaner dieses Jahr zum ersten Mal bei den inoffiziellen Herren-Weltmeisterschaften mit von der Partie ist, kann der Serbe bereits auf fünf Titel beim Saison-Abschlussturnier zurückblicken - wobei der letzte Triumph des Belgraders auch schon wieder sieben Jahre her ist.

Wenn es nach der Erfahrung und der bisher gezeigten Leistungen in Norditalien geht, dürfte also der 21-fache Grand-Slam-Champion der große Favorit im Semifinale sein. Eine bestimmte Statistik könnte jedoch dem 25-jährigen Kalifornier eine ordentliche Portion Selbstvertrauen geben. Hatte Fritz in diesem Jahr nämlich bei einem Turnier die Vorschlussrunde erreicht, folgte in jedem Fall auch immer der Titel.

"Es ist eine riesige Chance für mich"

Bei der Pressekonferenz gestern Nacht sprach der Schützling von Paul Annacone zurecht von einer beeindruckenden Leistung: "Das ist ein großer Teil des starken Jahres, das ich hatte." Wichtig sei es aber auch den Fokus zu behalten, so wolle er nicht zu viel über diesen Sachverhalt nachdenken.

Die bisherigen fünf Duelle zwischen Fritz und Djokovic gingen allesamt an den Südslawen - lediglich bei den Australian Open 2021 konnte der Nordamerikaner dem der ehemaligen Nummer eins zwei Sätze abknöpfen. Dennoch: "Es ist eine riesige Chance für mich. Ich freue mich sehr darauf gegen Novak zu spielen. Er ist einer der Besten, wenn nicht der Beste."

