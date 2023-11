ATP Finals: Zverev startet mit Sieg gegen Alcaraz

Alexander Zverev ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Carlos Alcaraz in die ATP Finals 2023 in Turin gestartet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 17:26 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Montag in Turin

Im dritten Satz der Partie zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz zum Auftakt der Matches der Roten Gruppe in Turin wurden kurz Erinnerungen an Paris wach. Und aus Sicht von Zverev keine guten. Denn der Deutsche stolperte, überdrehte leicht sein linkes Sprunggelenk. Das Publikum befürchtete das Schlimmste, Zverev aber stand auf, humpelte kurz zu seiner Bank - und gewann danach vier Punkte in Folge. Damit bestätigte er das Break zum 3:2, das letztlich auch die Entscheidung brachte.

Ganz am Ende stand ein 6:7 (3), 6:3 und 6:4 aus der Sicht des zweimaligen Champions der ATP Finals. Womit sich Zverev eine gute Ausgangsposition für einen Platz im Halbfinale des Saisonabschluss-Turniers geschaffen hat. Am Mittwoch trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Daniil Medvedev und Andrey Rublev (ab 21 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker).

Zverev der bessere Spieler

Zverev kam besser in die Partie, lag gegen einen fehlerhaften Alcaraz schnell mit einem Break in Führung. Wenige Augenblicke später hatte der Spanier aber den Ausgleich geschafft. Diesmal war es Zverev, der ordentlich mithalf. Beim Stand von 5:6 wehrte Zverev dann mit eigenem Aufschlag zwei Satzbälle ab, der erste Durchgang ging dennoch im Tiebreak mit 7:3 an den regierenden Wimbledonsieger.

Aber Zverev war in einem von vielen Fehlern geprägten Match der bessere Mann. Das Break zum 2:0 im zweiten Akt reichte ihm ebenso zum Gewinn des Satzes wie schließlich jenes zum 3:2 in der Entscheidung. Von einer möglichen Beeinträchtigung durch den Sturz war nichts mehr zu sehen. Gefahr kam allerdings im achten Spiel auf - als Alcaraz ein 0:40 bis zum Einstand egalisierte. Und auch beim Stand von 5:4 für Zverev, als sich Alcaraz doch noch einmal eine Breakchance erarbeitete. Zverev wehrte mit einem Ass ab. Und nutzte nach einer Spielzeit von 2:31 Stunden seinen ersten Matchball.

