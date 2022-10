ATP Florenz: Félix Auger-Aliassime verdoppelt Titel-Anzahl!

Félix Auger-Aliassime hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Florenz seinen zweiten Titel gewonnen. Der Kanadier besiegte Jeffrey John Wolf mit 6:4 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 19:12 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime (hier beim Laver Cup in London) hatte auch in Florenz Grund zum Jubeln

Lang hat es gedauert, bis Félix Auger-Aliassime seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewinnen konnte: Anfang dieses Jahres in Rotterdam war es dann endlich so weit. Die Vorbelastungen waren aber so groß, dass der Kanadier in sein sonntägliches Endspiel gegen Jeffrey John Wolf in Florenz mit einer Finalbilanz von 1:9 gegangen ist. Die hat sich nach dem 6:4 und 6:4 nun auch prozentuell stark verbessert.

Am Ende war der Sieg von Auger-Aliassime zu erwarten gewesen, schließlich startete er an Position eins in das neue 250er. In der Vorschlussrunde am Samstagabend profitierte „FAA“ auch davon, dass Lorenzo Musetti nicht ganz fit ins Match gegangen war. Im Finale gegen Wolf dominierte Auger-Aliassime dann allerdings wie gewohnt mit Aufschlag und Vorhand.

Für den US-Amerikaner bedeutete der Einzug ins Finale von Florenz dennoch den größten Karriere-Triumph. Der Wolf am morgigen Montag auch erstmals unter die Top 60 in den ATP-Charts bringen wird.

Den Doppel-Titel sicherten sich Nicolas Mahut und Edouard Roger-Vasselin. Die beiden Franzosen besiegten Ivan Dodig und Austin Krajicek mit 7:6 (4) und 6:3.

