ATP Florenz: Gute Chancen auf einen Heimsieg - aber was erlauben Fabio?

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Florenz haben drei Italiener gute Chancen auf den Titel. Fabio Fognini zählt da nicht dazu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 21:36 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini ist in Florenz der größte einheimische Hoffnungsträger

Dass Jannik Sinner nach seinem Ausrutscher in Sofia in Florenz nicht am Start sein wird, steht schon seit ein paar Tagen fest. Schade für den Südtiroler, schade für die italienischen Fans. Die sich trotzdem Hoffnungen auf einen Heimsieg machen dürfen. Denn obwohl Félix Auger-Aliassime das Tableau anführt, sollten mindestens drei Lokalmatadore ein Wörtchen um den Turniersieg mitreden.

Da wäre zuallererst Matteo Berrettini, der in diesem Jahr ja schon in Stuttgart und anschließend auch im Londoner Queen´s Club reüssiert hat. Auf Rasen zwar. Aber Berrettini ist auch in der Halle mit den Bällen per Du. Und in Florenz an Position zwei gesetzt, direkt vor Lorenzo Musetti. Der nach einem Freilos aber schon in Runde zwei voll gefordert werden könnte. Von einem Landsmann. Denn Musetti trifft entweder auf Lorenzo Sonego oder Bernabe Zapata Miralles.

Fognini spielt lieber in Gijon

Mit Francesco Maestrelli, Francesco Passaro und Giulio Zeppieri haben drei weitere Italiener eine Wildcard für das 28er-Raster erhalten. Aus der Qualifikation könnten noch Flavio Cobolli, Andrea Vavassori und Gianmarco Ferrari nachrücken.

Auffallend allerdings, dass ein Mann fehlt: Fabio Fognini. Vielleicht, weil er von den Veranstaltern nicht ausreichend umworben wurde. Vielleicht aber auch, weil Fognini an der Seite von Simone Bolelli in Gijon größere Chancen sieht, wichtige Punkte für das Doppel-Race zu sammeln. Denn trotz des ärgerlichen Ausscheidens im Viertelfinale von Astana haben Bolelli/Fognini immer noch gute Chancen auf einen Startplatz bei den ATP Finals in Turin.

Aus deutschsprachiger Sicht ruhen die Hoffnungen alleine auf den Schultern von Oscar Otte. Der Kölner trifft zum Auftakt auf Marton Fucsovics. Und würde im Falle eines Sieges Turnierfavorit Auger-Aliassime fordern

