ATP: Fünf Fragen vor Beginn der Hartplatz-Klassiker

Mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal geht die Sommer-Hartplatzsaison in ihre entscheidende Phase. Wir versuchen, einige Fragen zu stellen. Und auch gleich zu beantworten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.08.2024, 21:27 Uhr

© Getty Images Im Arthur Ashe Stadium wird der größte Preis des Sommers vergeben

Frage 1: Wie geht es Jannik Sinner?

Der Südtiroler musste aufgrund einer Krankheit auf die Olympischen Spiele in Paris verzichten, ist dafür schon früh nach Montreal angereist. Im vergangenen Jahr hat Sinner ja in Toronto das erste 1000er seiner Karriere gewonnen, zwölf Monate später startet der als Nummer eins der Welt. Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Sinner aussetzt - schon vor den French Open musste er eine Pause machen. Und erreichte dort immerhin das Halbfinale.

Frage 2: Welchen Einfluss haben die Olympischen Spiele?

Die Tage von Paris sind und waren lang und heiß. Und dann wurde auch noch auf Sand gespielt. Kann sich nun jemand motivieren, schon in Kanada wieder voll anzugreifen? Alexander Zverev hat sich das nach seinem Ausscheiden gegen Lorenzo Musetti ja vorgenommen. Novak Djokovic dagegen hat seinen Start in Kanada aber frühzeitig abgesagt.

Frage 3: Wer bräuchte mal wieder dringend einen Turniersieg?

Fangen wir mit dem Hartplatzexperten schlechthin an: Daniil Medvedev. Der hat zuletzt 2023 in Rom gewonnen. Oder Holger Rune, der sich mal wieder von Patrick Mouratoglou getrennt hat. Rune bislang letzter Titelgewinn kam in München im vergangenen Jahr zustande. Und unabhängig vom olympischen Ausgang, für den es ja keine ATP-Punkte gibt, hat auch Novak Djokovic auf der Tour seit den ATP Finals 2023 in Turin nichts gerissen. Vielleicht in Cincinnati, wo Nole jahrelang nach dem Turniersieg gedürstet hat, wo er aber in diesem Jahr als Titelverteidiger starten würde?

Frage 4: Schafft Carlos Alcaraz das Major-Triple?

Jannik Sinner mag die Weltrangliste anführen - nach den Erfolgen in Roland-Garros und Wimbledon ist aber Carlos Alcaraz der Mann der Stunde. In New York hat Carlitos 2022 seinen ersten Major-Triumph überhaupt gefeiert, im vergangenen Jahr wurde er eben dort von Daniil Medvedev im Halbfinale kalt erwischt. So etwas passiert Alcaraz eigentlich nur einmal. Und ein dritter Grand-Slam-Titel würde ihn wieder einen Schritt näher an sein Ziel bringen, „an einem Tisch“ mit Djokovic, Nadal und Federer zu sitzen.

Frage 5: Werden wir Rafael Nadal und Dominic Thiem bei den US Open sehen?

Der eine, Rafael Nadal, könnte. Weiß aber nicht, ob er nach der Enttäuschung bei Olympia auch wirklich will. Der andere, Dominic Thiem, will. Weiß aber nicht, ob er auch darf. Denn für einen letzten Start bei den US Open benötigt der Champion von 2020 eine Wildcard.