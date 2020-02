ATP: Gael Monfils will noch einmal ganz nach oben

Gael Monfils startet heute als Turnierfavorit in das ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier. Der Franzose hat sich für das Tennisjahr 2020 hohe Ziele gesteckt.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.02.2020, 16:36 Uhr

© Getty Images Gael Monfils setzt sich auch im höheren Alter noch Ziele

Vor ein paar Tagen erzählte der 33-jährige Franzose in einem Interview beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier, dass sein großes Ziel weiterhin das Erreichen der Top Fünf der Weltrangliste sei. Dieses Ziel und der Sieg bei einem der vier Grand Slams seien der Grund, warum er täglich aufstehe und hart trainiere. Die Möglichkeit, sein Karriereziel zu erreichen, bestehe auf jeden Fall noch, so Monfils weiter. aber auch ein Beenden des Tennisjahres 2020 in den Top-Ten ein großer Erfolg ist. Im vergangenen Jahr war der Franzose als zweiter Ersatzmann nach Roberto Bautista-Agut zu den ATP Finals nach London gereist, dabei aber nicht zum Einsatz gekommen.

Die bisherige Höchstplatzierung der jetzigen Nummer neun der Welt erreichte der Franzose im Jahr 2016. Damals schrammte er nur knapp an den Top Five vorbei und belegte den sechsten Platz der ATP-Weltrangliste. Der sympathische Entertainer sammelte im Laufe seiner Profikarriere schon acht Titel und stand zweimal im Halbfinale eines Majors (2008 bei den French Open und 2016 bei den US Open).

Monfils startet gegen Mannarino

Der Start in das neue Jahr ist Gael Monfils auf jeden Fall schon mal gelungen. Der Franzose konnte vier von seinen sechs Spielen im Jahr 2020 gewinnen. Geschlagen geben musste er sich nur den beiden Australian-Open-Finalisten. Gegen Novak Djokovic verlor Monfils beim ATP Cup glatt in zwei Sätzen, Dominic Thiem unterlag er im Achtelfinale der Australian Open ebenfalls deutlich. In der aktuellen Woche spielt Gael Monfils also in Montpellier, geht dort als Titelfavorit ins Rennen. Zum Auftakt geht es für Monfils in der zweiten Runde (erste Runde Freilos) gegen seinen französischen Landsmann Adrian Mannarino, welcher in der ersten Runde Alexei Popyrin in drei Sätzen schlug.

Mit Grigor Dimitrov und Denis Shapovalov sind zwei der Mitfavoriten auf den Titel bereits ausgeschieden. Der Bulgare machte es gegen Lokalmatador Gregoire Barrere immerhin spannend, schaffte im dritten Satz noch ein kleines Comeback. Shapovalov dagegen hatte beim 2:6 und 3:6 gegen Landsmann Vasek Pospisil keine Chance.

