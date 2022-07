ATP: Gael Monfils zieht in Hamburg und Kitzbühel raus

Wie auf Twitter vermeldet wurde, wird Gael Monfils nicht bei den Sandplatz-Events in Hamburg und Kitzbühel an den Start gehen können.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.07.2022, 19:54 Uhr

© Getty Images Gael Monfils muss auf die Sandplatz-Highlights in Hamburg und Kitzbühel verzichten

Groß war die Freude, dass Gael Monfils die europäischen Sommer-Sandplatz-Events in Hamburg und Kitzbühel beehren würde. Der Publikumsliebling aus Paris ist ein Gewinn für jede Veranstaltung. Nun wurde jedoch bekannt, dass der 35-Jährige sowohl beim ATP-World-Tour-500-Turnier in der Hansestadt als auch bei der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung in den österreichischen Alpen seine Teilnahme absagen musste.

Offenbar hat der Schützling von Günter Bresnik seine Probleme mit der Ferse, die ihm schon die Teilnahme bei den Grand-Slam-Events in Paris und London verhagelte, noch immer nicht ganz in den Griff bekommen. Zumindest bekommt der Ehemann von Elina Svitolina nun nochmal drei Wochen Zeit vollständig fit zu werden, hat er doch erst wieder beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal genannt.

Fognini rückt in Hamburg nach

Monfils war mit dem Turniersieg bei der ATP-250-Veranstaltung in Adelaide und der Viertelfinal-Teilnahme bei den Australian Open ausgezeichnet in die Saison gestartet, kämpft allerdings seit Beginn der europäischen Frühjahrs-Sandplatz-Saison in Monte Carlo mit den oben erwähnten Problemen an der Ferse. Allein in Madrid war der aktuell Weltranglisten-21. an den Start gegangen und dort in der zweiten Runde klar an Novak Djokovic gescheitert.

In Hamburg rutscht nun der Italiener Fabio Fognini ins 32er-Hauptfeld nach, in Kitzbühel wird sich erst weisen, wer den frei gewordenen Platz erhält.