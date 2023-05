ATP Genf: Alexander Zverev im Halbfinale - Yibing Wu gibt auf

Alexander Zverev steht nach einer Aufgabe von Yibing Wu im Halbfinale des ATP-250-Turniers von Genf.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 25.05.2023, 21:49 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht im Halbfinale

Olympiasieger Alexander Zverev hat bei seiner Generalprobe für die French Open das Halbfinale erreicht, in Genf aber kaum weitere Matchpraxis sammeln können. Der 26 Jahre alte Hamburger stand am Donnerstag gegen den Chinesen Wu Yibing nur 20 Minuten auf dem Court, ehe der Außenseiter aufgab. Zverev spielt nun gegen Nicolas Jarry, der den topgesetzten Norweger Casper Ruud mit 3:6, 7:6 (2) und 6:3 besiegte, um den Finaleinzug.

Der zuletzt formschwache Zverev, der am Genfer See 2019 den Titel geholt hatte, hatte für das ATP-Turnier eine Wildcard angenommen, um sich Schwung für den Sandhöhepunkt in Roland Garros (ab Sonntag) zu holen. Dort trifft er in der ersten Runde auf den Weltranglisten-306. Lloyd Harris aus Südafrika.

Neben Zverev stehen in Genf auch Taylor Fritz und Grigor Dimitrov in der Vorschlussrunde. Während der US-Amerikaner Ilya Ivashka mit 6:1 und 6:2 abfertigte, hatte der Bulgare beim 6:7 (5), 7:5 und 6:4-Erfolg gegen Christopher O’Connell hart zu kämpfen.

Hier das Einzel-Tableau in Genf