ATP Genf: Alexander Zverev scheitert im Halbfinale an Nicolas Jarry

Alexander Zverev ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Genf im Halbfinale ausgeschieden. Der gebürtige Hamburger unterlag Nicolas Jarry mit 6:7 (3) und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2023, 19:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Alexander Zverev hat in Genf immerhin zwei Matches gewonnen

Gelungene Revanche aus der Sicht von Nicoals Jarry für die Finalniederlage in Genf 2019. Denn diesmal hatte der Chilene die Nase vorne, gewann gegen einen müde wirkenden Alexander Zverev mit 7:6 (3) und 6:3. Zverev wartet damit weiter auf seinen ersten Turniersieg seit den ATP Finals Ende 2021.

Zverev schaffte nach dem Verlust des ersten Satzes beim Stand von 3:5 beinahe noch einmal ein Comeback, holte sich als Rückschläger ein 0:30. Ein Doppelfehler brachte Zverev einen Breakball. Die letzten drei Punkte gingen aber an Nicolas Jarry.

Für Zverev geht es nun schnell weiter nach Roland Garros. Bei den French Open wurde dem Vorjahres-Halbfinalisten mit Lloyd Harris eine sehr dankbare Aufgabe zugelost.

Im Endspiel von Genf trifft Jarry, der in diesem Jahr schon das Turnier in Santiago gewonnen hat, auf Grigor Dimitrov. Der Bulgare konnte sich in einem Thriller im Tiebreak des dritten Satzes gegen Taylor Fritz durchsetzen.

Hier das Einzel-Tableau in Genf