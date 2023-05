ATP Genf: Alexander Zverev startet heute gegen Christopher Eubanks

Mit Christopher Eubanks startet Alexander Zverev heute beim ATP-Tour-250-Turnier in Genf (ab 18 Uhr) gegen einen auf Sand eher unerfahrenen Mann.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.05.2023, 07:15 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev startet in Genf als klarer Favorit in sein erstes Match

Taylor Fritz hat neulich in München erzählt, dass er beinahe volljährig (nach europäischen Maßstäben) werden musste, bis er endlich seine erste professionelle Begegnung mit dem roten Sand hatte. Bei Christopher Eubanks sieht das sicherlich ganz ähnlich aus - der US-amerikanische Tennisprofi als solcher wächst nunmal im Normalfall auf Hartplätzen auf. Weshalb sich Eubanks in den vergangenen Woche auch auf asiatischen Challengern verdingt hat. Seine heutige Partie gegen Alexander Zverev (nicht vor 18 Uhr) in Genf wird die Premiere auf der Terre Battue 2023 für Christopher Eubanks werden.

27 Jahre ist der Mann aus Atlanta alt, man darf ihn wohl im besten Sinne des Wortes als „Journeyman“ im Tenniszirkus bezeichnen. Im Moment steht Eubanks in den ATP-Charts auf Position 75, so weit oben war er noch nie platziert. Geschuldet ist das hauptsächlich seinem Run in Miami, wo sich Christopher Eubanks aus der Qualifikation bis zu einer Viertelfinal-Partie gegen den dann zu starken Daniil Medvedev durchkämpfte.

Zverev holt 2019 Titel in Genf

Die Ausgangslage ist also gut für Alexander Zverev. Match- und Siegpraxis will der Olympiasieger von 2021 in Genf sammeln, vielleicht sogar seinen 20. Titel. Mit eben jenem könnte er mit Medvedev gleichziehen, eine gewisse Rivalität mit dem Russen ist ja nicht zu leugnen. Im Gegensatz zu Zverev hat Daniil Medvedev allerdings schon einen Major-Titel in seiner Bilanz stehen.

Genf wird Zverev diesbezüglich nicht weiterhelfen können. Mit dem von Rainer Schüttler als Turnierdirektor geleiteten Event kann die aktuelle deutsche Nummer zwei dennoch viel anfangen. Schließlich hat er hier 2019 den Titel geholt. Ebenfalls in einer Phase, in der es nicht ganz so rund lief. Genau genommen war Genf sogar das einzige Turnier, das Alexander Zverev in jenem Kalenderjahr für sich entscheiden konnte.

In dieser Saison steht das erste Championat noch aus. Zwar hatte Zverev zurecht Geduld mit ihm als Comebacker eingefordert - er selbst schien in den letzten Wochen aber ein wenig ins Grübeln gekommen zu sein. Gegen Medvedev in Rom zuletzt wirkte Zverev einigermaßen mut- und ratlos. Da kommt ein Sanddebütant wie Christopher Eubanks gerade recht. Auch wenn der zum Auftakt mit Benoit Paire einen alten Hasen besiegt hat.

