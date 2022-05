ATP Genf: Casper Ruud sticht Reilly Opelka im Halbfinale aus

Casper Ruud ist weiterhin in guter Form. Der Norweger hat beim ATP-250-Event das Finale erreicht. Am Samstag besiegte Ruud den Aufschlaghünen Reilly Opelka mit 7:6 (2) und 7:5.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.05.2022, 16:03 Uhr

Casper Ruud steht in Genf im Finale

Es sieht nach einer äußerst gelungenen Generalprobe für die French Open aus für den norwegischen Sandplatzspezialisten Casper Ruud: Der Weltranglistenachte hat am Freitagnachmittag souverän das Endspiel des ATP-250-Events von Genf erreicht. Gegen den Aufschlaghünen Reilly Opelka waren es am Ende ein starkes Tiebreak und ein spätes Break Ende des zweiten Satzes, die den Ausschlag zu Gunsten des Norwegers gegeben hat.

Gegen den großgewachsenen US-Amerikaner waren Breakchancen erwartungsgemäß rar gesät. Logische Konsequenz: Durchgang eins musste in einem Tiebreak entschieden werden. In diesem erhöhte Ruud die Schlagzahl und holte sich Satz eins mit 7:2 in der Kurzentscheidung. Auch in Satz zwei bewies der 23-Jährige gegen Ende des Satzes die besseren Nerven - mit dem Break zum 6:5 sorgte Ruud für die Vorentscheidung. Nach exakt eineinhalb Stunden fixierte der Weltranglistenachte schließlich den 7:6 (2) und 7:5-Erfolg.

Am Samstag hat Casper Ruud nun die Chance, mit einem Titel im Gepäck zu den French Open reisen zu können. Der 23-Jährige wartet nun auf den Sieger im Duell zwischen Richard Gasquet und Jaoa Sousa. Nach dem Halbfinaleinzug in Rom hat Ruud in Genf seine gute Form vor dem Highlight der Sandplatzsaison bestätigt. In Paris geht der Weltranglistenachte als Nummer acht ins Rennen, könnte im Viertelfinale auf Stefanos Tsitsipas treffen.