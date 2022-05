ATP Genf: Dominic Thiem trifft zum Auftakt auf Marco Cecchinato

Dominic Thiem kennt seinen Auftaktgegner beim ATP-250-Turnier in Genf: Der Österreicher trifft am Montag auf den italienischen Qualifikanten Marco Cecchinato.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.05.2022, 19:04 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem gewann das bisher einzige Duell gegen Marco Cecchinato

Dominic Thiem peilt beim ATP-250-Turnier in Genf seinen ersten Sieg seit seiner Rückkehr auf die Tour an. Am Sonntag erfuhr der US-Open-Sieger des Jahres 2020 auch den Namen seines Auftaktgegners, Thiem trifft in der Schweiz zunächst auf Marco Cecchinato. Der Italiener setzte sich in der Qualifikation sowohl gegen Julian Lentz als auch gegen Pablo Cuevas souverän in zwei Sätzen durch.

Das bisher einzige Aufeinandertreffen auf der Tour mit dem nunmehrigen Weltranglisten-122. entschied Thiem im Halbfinale der French Open 2018 in drei Sätzen für sich. Cecchinato, der im Viertelfinale zuvor Novak Djokovic ausgeschaltet hatte, bot vor allem in den ersten beiden Durchgängen enorm viel Gegenwehr, ehe Thiem in Abschnitt drei kurzen Prozess machte und den 7:5, 7:6 (10) und 6:1-Erfolg fixierte.

Das Duell zwischen Thiem und Cecchinato wird am Montag nicht vor 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf dem Center Court über die Bühne gehen. Zuvor finden auf dem größten Platz der Anlage ab 12:00 Uhr die Spiele Ilya Ivashka gegen Marcos Giron, Federico Delbonis gegen Ricardas Berankis und Richard Gasquet gegen John Millman statt.

Sollte Thiem die Auftakthürde überstehen und in die zweite Runde einziehen, würde er in dieser auf Kamil Majchrzak treffen. Der Pole setzte sich in seiner Erstrundenbegegnung gegen den Kasachen Alexander Bublik bereits am Sonntag mit 6:1, 6:7 (4) und 6:3 durch.

Das Einzel-Tableau in Genf