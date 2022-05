ATP Genf: Dominic Thiem unterliegt Marco Cecchinato

Dominic Thiem hat sein Erstrundenmatch in Genf mit 3:6 und 4:6 gegen den Italiener Marco Cecchinato verloren.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 16.05.2022, 19:44 Uhr

Wieder kein Sieg: Dominic Thiem

Dominic Thiem muss weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis in 2022 warten. Auch seine sechste Partie konnte er nicht gewinnen. Marco Cecchinato setzte sich mit 6:3 und 6:4 durch.

Zuletzt hatten sich Thiem und Cecchinato 2018 im Halbfinale von Roland Garros gegenüber gestanden. Ein Match, das der Österreicher gut im Griff hatte (7:5, 7:6, 6:1). Auch davor gab es bereits Aufeinandertreffen – 2013 und 2014. Einmal gewann Thiem, einmal Cecchinato.

Cecchinato gelingt Break zum 4:2 im ersten Satz

In Genf war es von Beginn an ein intensives Sandplatzmatch, in dem der Italiener zunächst die besseren Karten hatte, Der Italiener spielte einen starken ersten Satz und gab den Break-Vorteil nicht mehr aus der Hand. Durchgang eins ging in der Folge mit 6:3 an ihn.

Thiem: Irre Tweener – keine Breaks

Dominic Thiem hatte zu Beginn der zweiten Satzes diverse Breakmöglichkeiten, konnte den entscheidenden Stich aber nicht setzen. An der Einstellung lag es gewiss nicht. Er fightete um jeden Punkt und spielte in einem Aufschlagspiel von Cecchinato gleich zwei punktbringende Tweener – um danach jedoch erneut seinen Aufschlag abgeben zu müssen.

Marco Cecchinato wird in der nächsten Runde auf Kamil Majchrzak treffen, der sich in drei Sätzen gegen Alexander Bublik durchsetzen konnte.

Zum Einzel-Tableau von Genf