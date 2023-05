ATP Genf: Gael Monfils back in Action! - Krasser Rückhandsmash des Franzosen

Zwar ist Gael Monfils in der ersten Runde des ATP-World-Tour-250-Turniers in Genf in drei Sätzen an Pedro Cachin gescheitert, das Entertainment hat aber dennoch gestimmt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2023, 16:13 Uhr

© Getty Images Gael Monfils zaubert wieder - diesmal beim ATP-Turnier in Genf

Gael Monfils kämpft um sein Comeback. Nachdem der Franzose in dieser Saison erst ein einziges Match für sich entscheiden konnte, folgte vor wenigen Tagen die Trennung von Trainer Günter Bresnik. Um noch ein wenig Matchpraxis vor den French Open zu tanken, nahm der 36-Jährige eine Wildcard vom Turnierveranstalter in Genf in Anspruch.

Aus der großen Matchpraxis wurde es für den Publikumsliebling allerdings nichts, denn "Lamonf" musste sich bei der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung im Süden der Schweiz bereits zum Auftakt dem Argentinier Pedro Cachin in drei Sätzen 6:2, 3:6, 4:6 beugen. Das Publikum am Centre Court kam dennoch auf ihre Kosten - gerade in Satz eins gelangen dem Pariser einige beeindruckende Schläge - allen voran dieser eingesprungene Rückhand-Smash.

Nach der Niederlage geht es für Monfils direkt weiter nach Paris, wo ab Sonntag der Hauptwettbewerb des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres beginnen wird.

