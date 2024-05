ATP Genf live: Sebastian Ofner vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner trifft im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von Genf auf Casper Ruud. Das Match gibt es ab ca. 14:30 live im TV und Stream bei Sky sowie in unserem Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2024, 22:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Sebastian Ofner fordert Casper Ruud

Sebastian Ofner bekommt es im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von Genf mit dem an Position zwei gesetzten Casper Ruud zu tun. Für den Norweger, der in den vergangenen beiden Jahren das French-Open-Finale erreichte, stellt die Begegnung gegen den Steirer die erste Partie in der Schweiz dar.

Ofner musste sich hingegen durch die Qualifikation kämpfen und gewann anschließend in der ersten Hauptfeld-Runde gegen Rinky Hijikata in drei Sätzen.

Das bislang einzige Duell zwischen Ofner und Ruud ging 2023 im Viertelfinale von Bastad mit 6:3 und 6:4 an den Norweger.

Ofner vs. Ruud - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Casper Ruud gibt es ab ca. 14:30 live im TV und Stream auf Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Genf