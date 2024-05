ATP Genf: Novak Djokovic tankt weiter Selbstvertrauen

Novak Djokovic ist beim ATP-250-Turnier in Genf durch einen Zweisatzerfolg über Tallon Griekspoor ins Halbfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 19:12 Uhr

Novak Djokovic siegte in zwei Sätzen

Novak Djokovic tankt vor den am Sonntag beginnenden French Open weiter Selbstvertrauen. Der in diesem Jahr noch titellose Weltranglistenerste setzte sich im Viertelfinale des ATP-250-Turniers von Genf gegen Tallon Griekspoor mit 7:5 und 6:1 durch und steht beim Sandplatzevent in der Schweiz somit in der Vorschlussrunde.

Djokovic hatte gegen Griekspoor, der sich am Vormittag noch gegen Denis Shapovalov durchgesetzt hatte, im ersten Durchgang große Probleme und musste gleich vier Satzbälle abwehren. Im zweiten Abschnitt hatte der Niederländer anschließend nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Im Halbfinale bekommt es Djokovic, der am Mittwoch seinen 37. Geburtstag feierte, mit dem Tschechen Tomas Machac zu tun.

Das Einzel-Tableau in Genf