ATP Genf: Traumlauf geht weiter! Dominic Stricker schlägt auch Fucsovics

Dominic Strickers Sensationslauf in Genf geht weiter! Der 18-Jährige schlug am Mittwoch auch Marton Fucsovics und steht Viertelfinale. Dort geht es gegen Federer-Bezwinger Andujar.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 19:28 Uhr

Dominic Stricker steht in Genf im Viertelfinale

Wer hätte gedacht, dass beim ATP-250-Event von Genf Dominic Stricker jener Schweizer Vertreter sein wird, der am längsten um den Titel in der Heimat mitmischen kann - und nicht der 20-fache Grand-Slam-Sieger Roger Federer. Zurückzuführen ist dies auf zweierlei Gründe: Zum einen fehlte beim Maestro bei dessen erstem Sandplatzauftritt 2019 am gestrigen Mittwoch etwas das Feintuning, und zum anderen spielt sich sein über 20 Jahre jüngerer Landsmann Stricker gerade in einen regelrechten Rausch.

Seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour nämlich gleich gegen einen ehemaligen Grand-Slam-Champion zu feiern - Stricker besiegte am Dienstag den Kroaten Marin Cilic - dürfte dem 18-Jährigen deutlich Auftrieb gegeben haben. Diesem Achtungserfolg legte Stricker am heutigen Donnerstag gleich einen nach und löste mit einem soliden Zwei-Satz-Erfolg über den Ungarn Marton Fucsovics das Viertelfinalticket.

Stricker trifft auf Federer-Bezwinger

In diesem hätte es zum nahezu kitischigen Schweizer Generationenduell vor Heimkulisse kommen können, hätte Federer nicht am Dienstag die so bittere Auftaktniederlage gegen den Spanier Pablo Andujar hinnehmen müssen. DIeser ist nun nämlich der nächste Gegner Strickers, der bereits im Vorjahr im Junioren-Bewerb der French Open bewiesen hatte, auf Sand eine heiße Zukunftsaktie zu sein.

Ebenfalls im Viertelfinale von Genf stehen indes Sandplatzspezialist Casper Ruud aus Norwegen und der Deutsche Dominik Köpfer. Der Mittwoch in Genf war ansonsten geprägt von Regenunterbrechungen, zwischen erstem Punkt und Matchball Strickers sind etwa mehr als vier Stunden verstrichen. Nach dem Ausscheiden Federers gelten Denis Shapovalov, Casper Ruud und Fabio Fognini als Titelaspiranten.

Hier geht´s zum Draw von Genf!