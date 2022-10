ATP Gijon: Dominic Thiem vs. Marcos Giron im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Gijon auf Marcos Giron. Das Match gibt es ab ca. 18:45 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.10.2022, 00:04 Uhr

© Getty Images 2021 hatte Dominic Thiem mit Marcos Giron keine Probleme

Es wird die zweite Begegnung zwischen Thiem und Giron werden, die erste konnte der Österreicher in Madrid 2021 glatt für sich entscheiden. In Runde eins hatte Thiem mit Joao Sousa deutlich weniger Probleme als Giron mit Loklamatador Albert Ramos-Vinolas.

Thiem hat auch bei seinen letzten beiden Auftritten in Tel Aviv und Metz jeweils das Achtelfinale erreicht, verlor in Frankreich aber gegen Hubert Hurkacz und in Israel gegen Marin Cilic.

Thiem vs. Giron - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Marcos Giron gibt es ab ca. 18:45 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

