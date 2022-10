ATP Gijon: Murray im Viertelfinale, Thiem nun gegen Cerundolo

Andy Murray ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Pedro Cachin in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Gijon eingezogen. Davor wurde der nächste Gegner von Dominic Thiem ermittelt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.10.2022, 17:07 Uhr

© Getty Images Andy Murray in Gijon

Nach seinem überzeugenden Auftakterfolg gegen Alejandro Davidovich-Fokina musste Murray gegen Pedro Cachin über die volle Distanz gehen. Und konnte sich dank einer soliden Leistung im Tiebreak des dritten Satzes mit 2:6, 7:5 und 7:6 (3) durchsetzen. Murray führte in der Kurzentscheidung schon mit 6:1, Cachin kam mit zwei Minibreaks noch einmal heran, musste als letzten Punkt aber einem Rückhand-Passierball des Schotten hinterher schauen.

Dominic Thiem kennt nach den ersten Matches in Gijon am Donnerstag nun auch seinen Viertelfinal-Gegner: Für den Österreicher geht es nach dem Erfolg gegen Marcos Giron nun gegen Francisco Cerundolo. Der Argentinier ist als Nummer vier gestartet. Und konnte sich nach einem Freilos gegen den französischen Qualifikanten Manuel Guinard mit 7:6 (5) und 6:2 durchsetzen. Gegen Pedro Cahin musste Thiem in diesem Jahr übrigens auch schon ran: Bei seinem Comeback in Marbella unterlag der US-Open-Champion von 2020 dem Argentinier.

Turnierfavorit Andrey Rublev wird später am Donnerstag einsteigen. Für den Russen geht es zum Auftakt gegen Ilya Ivashka, keine leichte Aufgabe.

Der Gegner von Andy Murray wird im letzten Match des Tages ermittelt. Dort trifft Roberto Bautista Agut auf Sebastian Korda.

Hier das Einzel-Tableau in Gijon