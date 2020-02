ATP: Gojowczyk, Maden und Stebe spielen beim 250er in Pune

Mit Peter Gojowczyk, Yannick Maden und Cedric-Marcel Stebe treten gleich drei Deutsche beim ATP-Tour-250-Turnier in Pune an.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.02.2020, 15:28 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Peter Gojowczyk spielt ab Montag in Pune

Peter Gojowczyk muss in der ersten Runde direkt gegen einen gesetzten Spieler ran. Sein Gegner ist der an sechs gesetzte Australier James Duckworth, der im Moment auf Rang 94 der Weltrangliste steht. Gojo (Nr. 120 der Welt) geht trotz der höheren Ranglistenplatzierung wohl kaum als Underdog ins Match. Der Münchner, der sich bei den Australian Open durch die Qualifikation gekämpft hat und im Hauptfeld nach einem Sieg in der ersten Runde erst gegen den Top 30-Spieler, wird nun mit großem Selbstvertrauen nach Indien reisen.

Yannick Maden, der auch die Quali beim ersten Grand Slam des Jahres bestritt, da jedoch leider schon in der zweiten Runde scheiterte, trifft in der ersten Runde auf Lokalmatador Prajnesh Gunneswaran. Auch dem zweiten Deutschen sind hohe Chancen auszurechnen gegen den Inder. Beide Spieler trennen nur zwei Plätze auf der Weltrangliste, welche Gunneswaran (Nr.123) ein wenig über Maden (Nr.125) favorisiert.

Paire in Pune Favorit

Der letzte Deutsche, Cedric-Marcel Stebe, hat wohl das schwerste Los erwischt. Er hat sein Protected Ranking genutzt und muss in der ersten Runde gegen den Aufschlagriesen Ivo Karlovic antreten. Karlovic stand im vergangen Jahr übrigens im Finale von Pune, verlor dieses aber gegen Kevin Anderson. Damals wurde das Turnier aber noch gleich zu Jahresbeginn ausgetragen. Dieser Termin fiel dem ATP-Cup zum Opfer.

An Position eins gesetzt ist Benoit Paire, welcher Cedric-Marcel Stebe in der ersten Runde der Australian Open in fünf Sätzen schlug.

Hier das Einzeltableau in Pune