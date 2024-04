ATP: Großkampftag in Estoril - aber Dominic Thiem muss warten

Nach dem verregneten Dienstag wird heute beim ATP-Tour-250-Turnier in Estoril das volle Programm durchgezogen. Wenn das Wetter hält.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.04.2024, 08:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Joao Fonseca darf heute in Estoril den Center Court eröffnen

Eines muss man den Organisatoren des ATP-Tour-250-Turniers in Estoril lassen: Den 12-Uhr-Start auf dem Center Court lassen sie sich nicht nehmen, so dicht kann der Spielplan gar nicht sein. Und noch ist man trotz des fast komplett ausgefallenen Dienstags ja ganz gut im Plan. Allerdings: Dominic Thiem, der sich am Montag mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Maximilian Marterer ein Achtelfinal-Duell mit Richard Gasquet erspielt hat, muss warten. Für Thiem und den französischen Veteran geht es erst morgen weiter.

Dafür darf Jurij Rodionov, der zweite Österreicher im Feld, sein am Montag begonnenes Match gegen Cristian Garin fortführen. Der Chilene führt dabei mit 7:6 (3) und 4:5. Aus deutscher Sicht startet Daniel Altmaier gegen Pedro Martinez (immerhin schon um 11 Uhr), Dominik Koepfer setzt seine gestern unterbrochene Partie gegen den spanischen Qualifikanten Pablo Llamas Ruiz fort.

Besonderes Interesse wird aber wohl Joao Fonseca wecken: Der junge Brasilianer, der die Saison 2023 als Nummer eins der Junioren-Weltrangliste abgeschlossen und vor wenigen Wochen in Rio de Janeiro mehrere starke Auftritte hingelegt hat, eröffnet das Estadio Millennium um 12 Uhr gegen den britischen Qualifikanten Jan Choinski.

Hier der Spielplan in Estoril