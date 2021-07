ATP Gstaad: Benoit Paire zaubert auch in der Schweiz weiter

Beim Erstrunden-Duell von Benoit Paire und Jozef Kovalik in Gstaad, zeigte sich der wankelmütige Franzose erneut in Spiellaune.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2021, 00:17 Uhr

© Getty Images Benoit Paire präsentiert sich auch in Gstaad in absoluter Spiellaune

Benoit Paire - Genie und Wahnsinn in einer Person. Während sich der unberechenbare Franzose bis zur Jahreshälfte in einer spielerischen Depression befand und lediglich zwei Matcherfolge zu verzeichnen wusste, zeigte der 32-Jährige beim letztwöchigen ATP-World-Tour-500-Event in Hamburg für seine Verhältnisse fast schon manische Spiellaune. Diese dürfte er nun auch in die Schweizer Berge hinübergerettet haben.

Zwei Zauberstopps für die Gallerie

Zumindest lassen sowohl der 6:3,-7:6(2)-Erfolg über den Slowaken Jozef Kovalik als auch zwei geniale Stoppbälle in diesem Match auf weitere Motivation des aktuell Weltranglisten-48. schließen. Diese Prunkstückchen an Tenniskunst sind jedenfalls absolut sehenswert.

Bleibt zu hoffen, dass sich Paire in den Schweizer Bergen auch weiterhin von seiner besten Seite zeigt. Der beim ATP-World-Tour-250-Event an sechs gereihte Franzose bekommt es im Achtelfinale entweder mit dem Niederländer Tallon Griekspoor oder dem Argentinier Juan Ignacio Londero zu tun.

