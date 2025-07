ATP Gstaad: Bublik macht Finale gegen Cerundolo klar

Alexander Bublik ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und steht im Finale des 250-Turniers in Gstaad.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.07.2025, 18:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Aufgrund von anhaltendem Regen musste das Halbfinalspiel des Zweitgesetzten Bubilk immer weiter nach hinten verschoben werden. Dafür –als es dann endlich auf den Platz ging – hatte es der French Open-Viertelfinalist umso eiliger, zumindest im ersten Satz. Mit 6:1 ließ Bublik gegen seinen französischen Gegner Arthur Cazaux zunächst keine Fragen offen. Im zweiten Satz wurde es etwas knapper, doch der Halle-Champion behielt schlussendlich die Oberhand und breakte zum entscheidenden 6:5 (7:5).

Bei dem mit 596,035 € dotierten Turnier spielt der 28-Jährige um seinen sechsten Tour-Titel. Und das, kurz bevor er am Montag als Topgesetzter in Kitzbühel bei den Generali Open startet.

Auch morgiger Finalgegner Juan Manuel Cerundolo fegte kompromisslos über seinen Halbfinalgegner Ignacio Buse hinweg. Mit 6:3 und 6:3 sicherte sich der kleinere Bruder von Fransico Cerundolo den Einzug in sein erstes ATP-Tour-Finale seit 2021. Auf dem Weg dorthin gelang dem Argentinier bereits im gestrigen Viertelfinale die Turnier-Überraschung, als er den Favoriten Casper Ruud in drei Sätzen nach Hause schickte. Für Cerundolo wäre es der zweite Titel auf der ATP-Tour. 2021 gewann der damals 19-jährige Argentinier das 250-Turnier in Cordoba.

Hier das Einzel-Tableau aus Gstaad