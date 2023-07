ATP Gstaad live: Dominic Thiem gegen Alexandre Muller im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem (ATP Nr. 94) trifft zum Auftakt beim ATP 250er-Turnier in Gstaad auf den Franzosen Alexandre Muller. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr im Livestream bei TennisTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2023, 14:23 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Thiem vs. Muller 6:1, 1:1 Thiem kann nach 15:30 mit einem Service-Winner ausgleichen. Nach einem Return-Winner muss er einen Break-Ball hinnehmen, kann diesen aber per Ass abwehren. Auch eine weitere Break-Möglichkeit seines Gegners kann die ehemalige Nr. 3 der Welt mit einer bravourösen Aufschlag-Vorhand-Kombination zunichte machen. Mit zwei Punkten in Folge, abgeschlossen durch ein Ass letztlich doch der Spielgewinn. Thiem vs. Muller 6:1, 0:1 Muller diesmal auch mit einem Rückhand-Winner longline nach langer Rallye und hält sein Service-Game solide. Fazit I: Thiem von Beginn an voll auf der Höhe. Neben soliden Aufschlägen verwickelt er den Franzosen in längere Grundlinien-Duelle, die der Lichtenwörther meist für sich entscheidet. Herausragend bislang seine Beinarbeit, die er bei der Beantwortung der Stopp-Bälle des Franzosen eindrucksvoll unter Beweis stellt. Thiem vs. Muller 6:1 Beim Stand von 15:15 serviert Thiem ein Ass glatt durch die Mitte und legt nach verschlagener Rückhand ein weiteres Ass nach. Mit einem Vorhand-Winner cross fixiert Thiem den Satzgewinn. Thiem vs. Muller 5:1 Thiem erläuft einen nahezu perfekt gespielten Stopp und platziert kurz cross zum 30:30. Dem 29-jährigen gelingt es zusehends, den Franzosen in längere Rallyes zu verwickeln. Nach mehrmaligem Einstand nutzt der Niederösterreicher seine zweite Chance zum Break. Parallel ... wird übrigens der kommende Gegner des Siegers dieser Partie ermittelt. Der an Nr. 5 gesetzte Chinese Zhizhen Zhang konnte den ersten Durchgang gegen den Mauthausen-Champion Hamad Medjedovic mit 6:4 für sich entscheiden. Thiem vs. Muller 4:1 Nach verlorenem ersten Punkt egalisiert Thiem mit einem feinen Vorhand-Stopp inside out. Nach fehlerhaften Schlägen auf beiden Seiten sichert sich der ehemalige US Open-Champion sein Aufschlagspiel zu 30. Thiem vs. Muller 3:1 Im ersten Punkt erläuft Thiem einen Stopp und setzt ihn gefühlvoll an dem aufgerückten Muller vorbei. Nach zwei Grünschlag-Fehlern von Muller bei 0:40 die ersten Break-Chancen für Thiem, wovon der Lichtenwörther die erste nach langer Rallye verwertet. Im ersten Match ... auf dem Center Court konnte Daniel Altmaier aus Deutschland den Franzosen Benjamin Bonzi glatt mit 6:3 und 6:4 bezwingen und trifft in Runde 2 auf seinen Landsmann Yannick Hanfmann. Thiem vs. Muller 2:1 Nach einem Rückhandfehler nach langer Rallye kontert Dominic mit seinem ersten Ass und lässt beim Stand von 40:30 ein weiteres zum Spielgewinn folgen. Thiem vs. Muller 1:1 Mit variablen Aufschlägen kommt Muller zu einem verlustpunktfreien Spielgewinn, den er mit einem sehenswerten Stopp abschließt. Thiem vs. Muller 1:0 Thiem startet gelungen mit einem Rückhandwinner cross nach einem Aufschlag weit nach außen. Muller zeigt seine Gefährlichkeit beim Rückschlag mit einem Return-Winner und einem erzwungenen Fehler von Thiem, der sein Service aber zu 30 halten kann. Dominic Thiem ... beginnt mit eigenem Aufschlag. Eine Erkältung ... hatte Dominic Thiem beim Turnier in Wimbledon schon zu schaffen gemacht und führte zur Absage des Starts bei den Salzburg Open letzte Woche. Alexandre Muller ... hat die Wahl gewonnen und sich für Rückschlag entschieden. Die beiden Spieler ... betreten jetzt den Court und bereiten sich auf die Einschlagphase vor. Der Spanier Munar ... konnte sich mit 6:3, 6:3 gegen den Schweizer Wildcars-Starter durchsetzen. Bei idyllischer Kulisse ... wird der Center Court nach dem Match von Jaume Munar und Alexander Ritschard für das nächste Match vorbereitet. Grüß Gott ... und herzlich willkommen zum Match von Dominic Thiem gegen Alexandre Muller beim ATP 250-Turnier in Gstaad.

© Getty Images Dominic Thiem trifft zum ersten Mal auf der Tour auf Alexandre Muller.

Nach seinem dramatischen Erstrundenaus in Wimbledon gegen Stefanos Tsitsipas und der krankheitsbedingten Absage der Salzburg Open greift Dominic Thiem im schweizerischen Gstaad beim 250er Event wieder auf der ATP-Tour ein. Zum Auftakt trifft der 29-jährige Lichtenwörther auf Alexandre Muller. Der 26-jährige Franzose steht aktuell auf Platz 76 im ATP-Ranking und konnte in diesem Jahr in Marrakesch auf Sand sein erstes ATP-Finale erreichen.

Thiem vs. Muller – hier gibt es einen Livestream:

Die erste Begegnung auf der Tour zwischen Dominic Thiem und Alexandre Muller gibt es ab ca. 13:30 Uhr im Livestream bei TennisTV.

