ATP Gstaad live: Dominic Thiem vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Matteo Berrettini treffen heute im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Gstaad aufeinander. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Sport Austria und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2022, 20:16 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini und Dominic Thiem treffen heute in Gstaad aufeinander

Es wird das sechste Aufeinandertreffen zwischen Thiem und Berrettini werden, der Italiener hat in der direkten Bilanz die Nase knapp mit 3:2-Siegen vorne. Auf Sand standen sich die beiden bislang erst einmal gegenüber: 2018 beim allerersten Match in Roland Garros. Thiem gewann damals in vier Sätzen.

Während es für Dominic Thiem um seinen ersten Titel nach seinem Comeback im Frühjahr in Marbella geht, möchte Berrettini seine fast unglaubliche Serie fortsetzen: Vor dem Wimbledon-Turnier hatte der Italiener die Rasen-Events in Stuttgart und im Londoner Queen´s Club für sich entschieden. Und musste dann als Mitfavorit und Vorjahresfinalist seine Teilnahme in Wimbledon aufgrund einer Corona-Infektion absagen.

Thiem vs. Berrettini - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Matteo gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Sport Austria.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad