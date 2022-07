ATP Gstaad: Matteo Berrettini fixiert Halbfinale gegen Dominic Thiem

Matteo Berrettini (ATP-Nr. 15) hat beim ATP-Turnier in Gstaad das Halbfinale erreicht, ebenso der topgesetzte Casper Ruud.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2022, 17:58 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini

Berrettini gewann nach Satzrückstand noch gegen Pedro Martinez mit 3:6, 7:6 (5) und 6:1 und trifft damit im Halbfinale am Samstag auf Dominic Thiem. Der hatte am Vormittag bereits sein erstes Semifinale auf der ATP-Tour in diesem Jahr fixiert, nach einem Zweisatz-Sieg gegen Juan Pablo Varillas.

Thiem und Berrettini haben bislang fünf Mal gegeneinander gespielt, der Italiener führt im direkten Vergleich mit 3:2. Die einzige Begegnung auf Sand, 2018 bei den French Open, hatte Thiem für sich entschieden.

Ebenfalls weiter ist der topgesetzte Casper Ruud. Der French-Open-Finalist schlug Jaume Munar nach hartem Kampf mit 7:6 (3), 7:6 (4). Er trifft auf den Sieger der Partie zwischen Albert Ramos-Vinolas und Nicolas Jarry.

