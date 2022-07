ATP Gstaad: Dominic Thiem erreicht das Halbfinale

Dominic Thiem hat beim ATP-250er-Turnier in Gstaad (Schweiz) das Halbfinale erreicht. Er schlug den Peruaner Juan Pablo Varillas mit 6:4, 6:3.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2022, 12:36 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Thiem hatte insgesamt mehr Wucht in den Schlägen als der Weltranglisten-115. aus Lima, die Vorhand mit ordentlichem Spin, die Rückhand immer wieder als Brett die Linie entlang. Er kam so zu einem entspannten 5:2 mit Doppelbreak. Dann wurde es aber noch mal eng, als er etwas den Faden verlor, ein Break abgab und beim 5:4 eine Breakchance gegen sich hatte - hier war auf den Aufschlag Verlass (Ass, Service-Winner, Ass).

Im zweiten Satz dann anfangs magere Kost auf beiden Seiten, Thiem aber holte sich die Sicherheit zurück. Und schaffte schließlich auch hier das zweite Break, diesmal zum 4:1. Beim 5:2 verpasste Thiem es erneut auszuservieren, verzog viel (neue Bälle, Höhe von Gstaad). Aber er breakte erneut zum Match, mit einem Rückhand-Hammer genau ins Eck.

Thiem nun gegen Berrettini oder Martinez

"Die Nerven haben mit etwas eingespielt beim Ausservieren im ersten und zweiten Satz", so Thiem.

Thiem trifft im Halbfinale am Samstag auf den Sieger der Partie zwischen Matteo Berrettini und Pedro Martinez (jetzt hier live!).

Thiem hatte zum Auftakt des Turniers ein knappes Match gegen Hugo Gaston zu überstehen, am Donnerstag zeigte er gegen Federico Delbonis eine starke Leistung.

In Gstaad hatte Thiem 2015 gewonnen, es war sein dritter ATP-Titel seinerzeit.

Thiem im Liveranking wieder unter den Top 200

Erst in der vergangenen Woche hatte Thiem in Bastad seine ersten zwei Siege auf ATP-Level seit seiner Rückkehr aus der Verletzungspause gefeiert, nun also weitere drei in Gstaad.

Die Belohnung: Auch im ATP-Ranking geht es weiter nach oben. Von aktuell Platz 274 wohl wieder unter die Top 200 ab Montag. Im aktuellen Liveranking ist Thiem auf Platz 195 gelistet!

