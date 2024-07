ATP Gstaad: Matteo Berrettini holt neunten Karriere-Titel

Matteo Berrettini hat das ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad nach 2018 zum zweiten Mal gewonnen. Der Italiener besiegte im Endspiel den französischen Qualifikanten Quentin Halys mit 6:3 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2024, 13:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Matteo Berrettini hatte in Gstaad viel Grund zum Jubeln

Und so schließt sich also ein Kreis für Matteo Berrettini: 2018 hat der Römer in Gstaad seinen allerersten Titel auf der ATP-Tour in Gstaad geholt, sechs Jahre später schlug Berrettini im Berner Oberland erneut zu. Nämlich mit einem sicheren 6:3 und 6:1 gegen Quentin Halys, der sich in Gstaad durch die Qualifikation kämpfen musste. Halys hatte im Halbfinale Jan-Lennard Struff besiegt, Berrettini konnte sich am Samstag erstmals gegen Stefanos Tsitsipas durchsetzen.

Nachdem der erste Satz noch einigermaßen ausgeglichen verlaufen war, hatte Halys in Durchgang zwei der Power von Berrettini fas nichts mehr entgegen zu setzen. Der Franzose wirkte nicht mehr ganz fit, Berrettini dagegen blieb auf dem Gaspedal. Und verwertete nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit seinen ersten Matchball.

Der Triumph in Gstaad ist bereits der zweite in dieser Saison. Denn schon in Marrakech konnte Matteo Berrettini den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Insgesamt hält der Wimbledon-Finalist von 2021 nun bei neun Championaten. Die beiden größten konnte er im Londoner Queen´s Club 2021 und 2022 erringen.

Als nächste Station hat Berrettini nun Kitzbühel vorgemerkt. Dort trifft er in Runde eins auf den Russen Pavel Kotov.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad