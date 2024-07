ATP Bastad: Nadal steht nach Wahnsinns-Match im Halbfinale

Der König des Sandplatzes ist unermüdlich. Nach 3:59 Minuten und einem Wahnsinns Kampf steht Rafael Nadal im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Bastad. Er bezwang Mariano Navone mit 6:7(7:2), 7:5 und 7:5.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 17:56 Uhr

Es ist immer wieder ein absolutes Highlight, wenn der spanische Maestro aufläuft. Und man kann davon ausgehen, dass der Center Court bis zum letzten Platz besetzt ist. So auch heute, bei dem schwedischen ATP-250-Turnier in Bastad.

Und das Nadal eine Kämpfernatur ist, wussten wir schon. Heute hat er es abermals gezeigt. Nach einem Wahnsinns Kampf steht Nadal im Halbfinale des schwedischen Turniers. Es war die erste Begegnung des King of Clays und des 23-jährigen Argentinier Mariano Navone. Und mit etwas Verzögerung konnte das Viertelfinale beginnen.

Das Match war von Anfang an eine Achterbahnfahrt. Bei 1:4-Rückstand drehte der 22-fache Grand-Slam-Sieger das gesamte Match und ging 6:5 in Führung. Beenden konnte den Satz nicht, daher ging es in den Tiebreak, in dem Navone hervorragende Winner in die Ecken platzieren konnte. Mit dem vierten Satzball und bei 6:2 gewann der Argentinier den ersten Satz, trotz genialer Aufholjagd der spanischen Legende. Der 14-fache French-Open-Sieger verließ drauf hin den Platz und kam nach knappen acht Minuten mit frischen Elan zurück gejoggt, mit dem es in die zweite Runde ging. Schnell sicherte sich der Iberer die 3:0-Führung. Doch halten konnte Nadal sie gegen den offensiv und selbstbewusst spielenden Navone vorerst nicht. Der Argentinier gewann vier Spiele hintereinander und ging daraufhin mit 5:4 in Führung, was Nadal wiederrum souverän in ein 6:5 umwandelte. Der erste Satzball beim Aufschlag des Spaniers saß, 7:5 Nadal, dritter Satz. Der entscheidende Satz war genau so eng und erstklassik, wie der zweite. Bei 6:5 und eigenem Aufschlag verwandelte der Spanier den ersten Matchball zum Halbfinaleinzug. Nächster Gegner ist der ungesetzte Duje Ajdukovic aus Kroatien.

Nadal nutzt das Turnier in Bastad, um sich optimal auf die nächste Woche beginnenden Olympischen Spiele vorzubereiten. Nadal wird bei Olympia im Einzel antreten und mit Carlos Alcaraz das Dream-Team in der Doppel-Konkurrenz bilden.

