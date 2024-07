ATP Gstaad Open: Thiem verpasst Erstrundensieg im Drei-Satz-Krimi

Dominic Thiem verpasst in drei knappen Sätzen den Einzug ins Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in der Schweiz. Der Österreicher musste sich dem Qualifikanten Juan Pablo Varillas mit 3:6, 7:5 und 6:7(4) geschlagen geben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 18:14 Uhr

Thiem und die Schweizer Gstaad Open, dass passt eigentlich sehr gut. In den Anfängen von Thiems ATP-Tour-Karriere konnte der damals 21-jährige Thiem hier seinen dritten Titel feiern. Im heutigen Erstrundenmatch des ATP-250-Turniers hatte es der Österreicher mit keinem Unbekannten zu tun. Gegner war der 28-jährige Peruaner Juan Pablo Varillas, der sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte. Beim direkten Vergleich mit dem Peruaner konnte Thiem in zwei von drei Matches als Gewinner den Platz verlassen. Zufälligerweise fand die erste Begegnung und der erste Sieg Thiems gegen Varillas 2022 im Viertelfinale bei dem Schweizer Turnier statt. Heute verlief es für den 30-jährigen Österreicher allerdings nicht so erfreulich, wie noch vor zwei Jahren.

Qualifikant Varillas sicherte sich zügig die 3:0-Führung und verwandelte beim 5:3 direkt den ersten Satzball. Thiem spielte zu passiv und seine Bälle kamen oft zu kurz. Der Peruaner nutzte diese Schwächen des Österreichers und antwortete mit einem aggressiven Spiel.

Im zweiten Satz zeigte Thiem sich variabler, sodass der 30-jährige US-Champion, trotz einiger liegengelassener Breakchancen mit 4:1 in Führung gehen konnte. Varillas konnte zwar zum 4:4 aufholen, Thiem blieb aber dran und sicherte sich mit viel Einsatz den zweiten Satz mit 7:5. Es ging in den dritten Satz. Thiem kam immer mehr ins Spiel und zwang Varillas zu längeren Ralleys. Der Österreicher blieb stehts mit einem Spiel in Führung, musste dann aber in den Tieabreak gehen. Im Tiebreak lag der Grand-Slam-Sieger zügig hinten und musste nach zwei abgewehrten Matchbällen den Tiebreak (7:4) und somit den Sieg an Varillas abgeben.

Der nächste Gegner von Qualifikanten Varillas ist Fabio Fognini, der das erste Mal seit 2022 wieder als gesetzter Spieler bei einem Turnier auf der ATP-Tour antritt.

